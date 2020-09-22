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المستقلة للانتخاب تغلق مقر أحد الراغبين بالترشح في الزرقاء

منذ ساعتين
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان - (أرشيفية)

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عمان- الغد- أعلن الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة أغلقت مقر احد راغبي الترشح عن الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء لمخالفته التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

واوضح ان الهيئة ومن خلال الجولات التفتيشية لمراقب الدعاية الانتخابية في الدائرة الاولى لمحافظة الزرقاء وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومندوب اللجنة التنسيقية في الأمن العام تعاملت على الفور مع الملحوظة الواردة اليها والمتعلقة بفتح راغب الترشح مقرا انتخابيا مخالفا لقانون الانتخاب واوامر الدفاع حيث تم استدعاءه للمركز الأمني لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه.

وبين المومني ان هذا الإجراء يأتي في اطار حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على متابعة كل ما يرد اليها وما ترصده كوادرها من شكاوى ومخالفات من خلال لجنة المتابعة الخاصة برصد الدعاية الانتخابية لتحقيق العدالة والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وتطبيق سيادة القانون.

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