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المستقلة للانتخاب تنشر نموذج طلب حساب مشترك للقوائم الانتخابية

منذ ساعتين
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان - (أرشيفية)

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عمان- الغد- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني نموذج طلب الحساب المشترك للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وتضمن النموذج الشروط والأحكام النموذجية المعتمدة من البنوك، وذلك وفقا لأحكام المادة (20)، الفقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016.

ويذكر أن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية قد الزمت القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك بين اعضاء القائمة وتكون حصص الاعضاء فيه متساوية، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، بالاضافة الى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

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