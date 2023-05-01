المستقلة للانتخاب توافق على توفيق أوضاع حزب الأنصار الأردني

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على طلب حزب الأنصار الأردني توفيق أوضاعه بعد استيفاء متطلبات التوفيق وفقا لأحكام البند 1و2 و3 و4 و5 من الفقرة أ من المادة 11 والفقرة ب من قانون الأحزاب السياسية، على أن يعقد الحزب مؤتمره العام خلال المدة القانونية وحسب قائمة أعضاء الحزب المعتمدة من قبل المجلس التي تم اعتمادها.

وفي السياق، أعلن الأمين العام لحزب الأنصار الأردني عوني الرجوب عن موعد انعقاد المؤتمر العام في الثالث عشر من أيار/ مايو الحالي، إذ سيعقد مؤتمره العام بحضور هيئته العامة في المركز الثقافي الملكي.

وقال الرجوب لـ”الغد”، إن أعضاء الهيئة العامة الذين تم إرسالهم للهيئة تم اعتمادهم من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما يشترط نظام الأحزاب لعقد المؤتمر العام بـ500+1 من أعضاء الهيئة العامة ليصار إلى انتخاب المجلس المركزي والأمانة العامة والمساعدين واللجان التابعة للأحزاب.