آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“المستقلة للانتخاب”: توقيف أشخاص على شكاوى بجرائم انتخابية

"الهيئة": تعاملنا حتى اليوم مع 135 مخالفة منها 24 حالات تحقق من مخالفات مال فاسد.

منذ 3 ساعات
الهيئة المستقلة للانتخاب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هديل غبونه

عمان- أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الأنباء المتواردة حول توقيف عدد من الاشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال جاءت بعد شكوى وصلت للهيئة.

وأضاف المومني أن شكوى وردت للهيئة حول وجود اجتماع فيه شبهة مال فاسد حيث تم التنسيق مع الأجهزة الامنية التي تحركت بدورها وضبطت المشتبه بهم.

وأكد المومني أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل اولا باول مع المخالفات الانتخابية حيث تعاملت حتى اليوم مع 135 مخالفة منها 24 حالات تحقق من مخالفات مال فاسد تم تحول مجموعة منها للمدعي العام.

مقالات ذات صلة

إصابة موظف في “التنمية الاجتماعية” بكورونا وإغلاق مركز الوزارة احترازيا

منذ 48 دقيقة

مجلس الكنائس يحدد إجراءات إتمام سر الزواج

منذ ساعة واحدة

إربد.. ضبط 60 شخصا لتجولهم بعد الساعة 1 ليلا

منذ ساعتين

الكرك: إصابتان جديدتان بكورونا في الأغوار الجنوبية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
55 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock