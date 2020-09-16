“المستقلة للانتخاب”: توقيف أشخاص على شكاوى بجرائم انتخابية

هديل غبونه

عمان- أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الأنباء المتواردة حول توقيف عدد من الاشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال جاءت بعد شكوى وصلت للهيئة.

وأضاف المومني أن شكوى وردت للهيئة حول وجود اجتماع فيه شبهة مال فاسد حيث تم التنسيق مع الأجهزة الامنية التي تحركت بدورها وضبطت المشتبه بهم.

وأكد المومني أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل اولا باول مع المخالفات الانتخابية حيث تعاملت حتى اليوم مع 135 مخالفة منها 24 حالات تحقق من مخالفات مال فاسد تم تحول مجموعة منها للمدعي العام.