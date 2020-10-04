“المستقلة للانتخاب”: دفع رسوم الترشح للانتخابات النيابية اعتبارا من يوم السبت

عمان-الغد- أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني انه وبالاتفاق مع وزارة المالية فقد تقرر فتح مديريات وزارة المالية في المملكة اعتبارا من يوم السبت الموافق 3/10/2020، وذلك لدفع رسوم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وفقا لأحكام المادة (12)، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله، رقم (6) لسنة 2016 والتي تنص : ” على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة. “

اما بالنسبة للمناطق التي تخضع للحظر الشامل بسبب جائحة كورونا، بإمكانهم دفع رسوم الترشح في أية مديرية من مديريات وزارة المالية.