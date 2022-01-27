“المستقلة للانتخاب”: لم نشترط تلقي لقاح كورونا للتصويت في الانتخابات المقبلة

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، عدم اشتراطها “حتى الآن” تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، مؤكدة في ذات الوقت التزامها بتطبيق أوامر الدفاع؛ ومنها أمر الدفاع 35.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني؛ الخميس، إن الهيئة “لم تتخذ حتى الآن أي قرار يتعلق بالوضع الوبائي يوم الاقتراع”.

وأضاف في تصريح لقناة المملكة ” للآن الهيئة لم تقرر أي أمر يخص يوم الاقتراع لأنه من المبكر اتخاذ أي قرار يتلعق بالاقتراع والوباء دون الرجوع للجنة الأوبئة لأنها المرجع بما يتعلق بمعايير السلامة العامة وقضايا وباء كورونا”.