المستقلة للانتخاب: لن يتم قبول أي تعديل على جداول انتخابات الصناعة والتجارة بعد هذا التاريخ

أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن الهيئة لن تعتمد أي تعديل على الجداول الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية ومجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية بعد تاريخ 27/7/2022 سواء كان بتعديل رأس المال أو تغير القطاع أو إدراج المؤسسات الصناعية والتجارية بعد هذا التاريخ.

وأوضح الرواشدة أن الهيئة كانت قد طلبت من غرف الصناعة والتجارة بضرورة تزويد الهيئة بنسخ ورقية والكترونية تتضمن جداول أولية بأسماء المؤسسات المسجلة في غرف الصناعة والتجارة بموعد أقصاه العاشر من آب الحالي، على أن تشمل أسماء المؤسسات المسددة وغير المسددة لرسوم الانتساب قبل ٢٨ / ٧ /٢٠٢٢ استناداً لنظام غرف الصناعة و نظام غرف التجارة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قد حدد يوم السبت الموافق ٢٩ /١٠ /٢٠٢٢ موعداً للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ويوم السبت الموافق ٣/١٢ /٢٠٢٢ موعداً للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.