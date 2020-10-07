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“المستقلة للانتخاب”: 251 إجمالي القوائم المترشحة لليوم الثاني

منذ ساعتين
الهيئة المستقلة للانتخاب- (أرشيفية)
الهيئة المستقلة للانتخاب- (أرشيفية)

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عمان-الغد- اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لليوم الثاني للترشح ( 87 ) قائمة فيما بلع عدد المتقدمين بطلبات الترشح ( 525 )، ليصبح عدد القوائم على مدار يومين ( 251 ) قائمة فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح في هذه القوائم ( 1457) متقدما ومتقدمة .

وتوزعت طلبات القوائم المقدمة في اليوم الثاني للترشح على النحو التالي:

العاصمة :- الاولى ( 4 ) والثانية ( 4 ) والثالثة ( 4 ) والرابعة ( 5 ) والخامسة ( 3 ) والبلقاء ( 9 ) والزرقاء الاولى ( 6 ) والزرقاء الثانية ( 2 ) ومادبا ( 4 ) وبدو الشمال ( 1 ) وبدو الوسط ( 2 ) وبدو الجنوب ( 1 ) واربد الاولى ( 5 ) واربد الثانية ( 2 ) واربد الثالثة ( 3 ) واربد الرابعة ( 6 ) و المفرق ( 3 ) وجرش ( 1 ) وعجلون ( 5 ) والكرك (9 ) والطفيلة ( 4 ) ومعان ( 2 ) والعقبة ( 2 ) .

ويذكر ان يوم غد الخميس هو اليوم الاخير لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

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