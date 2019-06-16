“المستهلك”: ارتفاع أسعار دجاج النتافات

عمان- الغد- قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، انها تلقت مئات الشكاوى من مختلف محافظات المملكة ومن ضواحي العاصمة حول ارتفاع أسعار دجاج النتافات بين 30 إلى 40 قرشاً للكيلو مقارنة مع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد: إن الجمعية رصدت أسعار دجاج النتافات قبل شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الفضيل وبعد انتهاء الشهر، وتبين أن نسب الارتفاع تراوحت بين 20 إلى 30 بالمئة في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف، أن القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات جاء متأخرا ولم يعمل به أصلا ولم يستفد منه المواطنون لأن الأسعار بقيت مرتفعة نتيجة غياب الرقابة على محلات البيع خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

وأشار إلى ان الارتفاعات التي طرأت على اسعار الدجاج غير مبررة خاصة أن الانتاج يغطي السوق بنسب تتراوح بين 100 إلى 130 بالمئة وكلف الانتاج في هذا الوقت من السنة تكون أقل منها في باقي أيام السنة.