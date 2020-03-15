“المستهلك” تثمن القرارات المتعلقة بكورونا

عمان- ثمنت جمعية حماية المستهلك القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، خاصة تلك المرتبطة بتعطيل رياض الأطفال والمدارس والجامعات ومنع الاجتماعات والمؤتمرات ومنع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي أمس، إن الجمعية تؤيد اتخاذ هذه القرارات التي تصب في المصلحة العامة حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مشيرا إلى أهمية تقييم آثارها بعد فترة من الزمن.

وأكد عبيدات ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط الاقتصادية التي تناسب الظروف الحالية من حيث الهبوط الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة الى تراجع مستوى السياحة وما ينتج عن ذلك من نقص واضح في الإيرادات العامة للخزينة. ودعا المواطنين الى عدم التهافت على شراء أو تخزين السلع والمواد التموينية لأن السلع متوفرة في الأسواق وبكميات تكفي أشهرا عدة، خاصة أن عمليات شحن السلع والمواد غير متوقفة، مشيرا إلى أن بعض السلع تحتاج الى طرق تخزين معينة ولفترات محدودة وأن تخزينها لفترات طويلة سيعمل على تلفها وبالتالي عدم الاستفادة منها، كما أن التهافت على شراء السلع سيعمل على رفع أسعارها نتيجة الطلب عليها.-(بترا)