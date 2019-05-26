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“المستهلك” تحذر من تنزيلات وهمية لبعض محلات الذهب

منذ 3 ساعات
مصوغات من الذهب معروضة في أحد محال المجوهرات- (أرشيفية)

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عمان– حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من الانسياق وراء تنزيلات وهمية لبعض محلات الذهب، بهدف جذب الزبائن للشراء منها.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد: إن أسعار الذهب تصدر عن البورصات العالمية، ولا يمكن عمل عروض عليها، وإنما يمكن أن تكون التنزيلات أو العروض على أجور المصنعية فقط، بهدف المنافسة أو لكسب مزيد من الزبائن لزيادة نسبة الشراء في هذه المحلات.

وطالب عبيدات المواطنين عند شراء الذهب الانتباه الى ما يكتب في فاتورة الشراء، بحيث يكون الخط المكتوب على هذه الفواتير واضحا، وأن يتم كتابة التفاصيل المتعلقة بمقدار الأجرة كما نصت عليها تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأيضاً عدم شراء المصوغات الذهبية غير المدموغة من المؤسسة، ولاسيما في هذه الأوقات التي تكثر فيها مناسبات الزواج.-(بترا)

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