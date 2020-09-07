المستهلك تدعو إلى إعادة النظر بقرار تقليص ساعات العمل

عمان – دعا رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، الاثنين، إلى إعادة النظر بقرار تقليص عدد ساعات العمل اليومية، والحظر المفروض الجمعة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، لتأثيره سلبا على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

وقال عبيدات، إنّ تخفيض ساعات العمل أسهم في تعطل مصالح أغلب المواطنين، وأصحاب المصالح، وحركة الشراء والبيع لانخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير بسبب تحديد أوقات الحظر.

وطالب الجهات المعنية بدراسة مطالبات أصحاب المنشآت التجارية والخدمية والصناعية، وأبرزها بدء الحظر الساعة الحادية عشرة ليلا للمنشآت، والثانية عشرة ليلا للمواطنين.

وأشار عبيدات إلى دراسة ميدانية نفذتها الجمعية على عينة مجتمعية أظهرت مؤشرا إيجابيا عن مدى التزام المواطنين بتطبيق شروط الصحة العامة.بترا