“المستهلك” تطالب المعنيين بتوضيح حقيقية ملف “فواتير الكهرباء”

عمان- الغد- طالبت حماية المستهلك الحكومة وشركة الكهرباء بتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بملف الكهرباء الذي اصبح يشكل عبئا ثقيلا على كافة شرائح المجتمع وخاصة جيوب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة وفي ظل غياب واضح لاية اجراءات حكومية لمعالجة هذا الخلل و محاسبة المتسببين فيه وعدم انتظار تشكيل اللجان التي لا نتوقع منها شيئا ايجابيا يخص المواطنون.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا في حماية المستهلك ما زلنا نتلقى شكاوى تتعلق بموضوع ارتفاع قيم فواتير كهرباء الخاصة بمنازل المواطنين. وأن حيرة المواطنين تزداد يوما بعد يوم خاصة انهم يأملون من الجهات الحكومة أن تأخذ شكاويهم التي قدموها لشركة الكهرباء على محمل الجد وتقوم الحكومة في انصافهم من خلال تخفيض قيم فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم أو حتى محاسبتهم ضمن المعدلات الطبيعية التي كانوا يستهلكونها قبل هذا الخلل.

كما طالب الدكتور عبيدات من شركة الكهرباء توضيح المسألة التي تتعلف بتخفيض شدة التيار الكهربائي التي يفترض انها 220 فولت في الحالة الطبيعية الى 170 فولت خاصة ان كل الاجهزة الكهربائية المستخدمة مصممة على نظام 220 فولت . وأن عداد الكهرباء في البيوت يسجل قيمة الاستهلاك بالكيلو وتكمن المشكلة في شدة التيار الكهربائي التي يفترض أنها 220 فولت- في الحالة الطبيعية فان الكيلو وات الواحد يحتاج إلى 4.55 أمبير (1000 وات ÷220 فولت =4.55 أمبير).هذه هي المعادلة في الوضع الطبيعي .

وأضاف ماذا لو قامت الشركة بتخفيض فرق الجهد “الفولت” ليصل إلى 170 فولت مع العلم أن كل الاجهزة الكهربائية مصممة لنظام 220- 240فولت. ففي هذه الحالة يقوم الجهاز الكهربائي بتعويض انخفاض الفولت على حساب زيادة استهلاك الامبير، فكل كيلو وات في هذه الحالة يحتاج إلى 5.88 أمبير (1000 وات ÷ 170 فولت = 5.88 أمبير )وهذا ينعكس على عمل عداد الكهرباء، فالعداد – في هذه الحالة- يعتمد استهلاك 5,88 أمبير ثم يعيد حسابها بالفولت المفترض 220 فولت: ( 5,88 × 220 = 1294 وات) ففي اللحظة التي استهلك فيها الجهاز الكهربائي كيلو وات واحد (1000 وات) يكون العداد قد سجل 1294 وات أي ما يعادل 1.3 كيلو وات. و أنه في حالات انخفاض شدة التيار إلى 170 فولت فإن قراءة العداد تتضاعف، ففي كل 3 كيلو وات استهلاك فعلي يضيف العداد كيلو وات إضافي على المستهلك، بمعنى أن 3 كيلو وات استهلاك حقيقي تدون 4 كيلو وات. وفي هذه الحالة ترتفع شريحة المستهلك لقيمة كيلواط اعلى من الاعتيادية وبهذا تتضاعف فاتورة الكهرباء وربما تذهب ثلاثة اضعاف عند البعض وعندما يريد اي شخص التأكد يذهب للمقارنه بين عداد الكهرباء عنده وبين المسجل على الفاتوره فيجده مطابق .

وناشد عبيدات المواطنين عدم استخدام صوبات الكهرباء في التدفئة لاي سبب كان والاستعاضة عنها بصوبات الغاز والكاز مع الحرص على الترشيد قدر المستطاع في استخدام الاجهزة الكهربائية الاخرى المستخدمة في المنازل حتى لا تعطى فرصة لزيادة قيم فواتير الكهرباء عليهم من قبل شركة الكهرباء.