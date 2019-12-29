“المستهلك” تطالب بتخفيض الضرائب

عمان – طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الغذائية والتموينية الاساسية لتنشيط الحركة التجارية والتخفيف عن المواطنين.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس، لإجراء اصلاح شامل على الضرائب التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، مشددا على ضرورة وضع آلية فعالة لتنشيط التجارة واخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والانكماش التي يعاني منها.

ودعا عبيدات المواطنين لشراء السلع ذات الجودة والنوعية العالية والسعر المناسب والترشيد عند شراء الغذاء، وكذلك في استهلاك الماء والكهرباء والخدمات الهاتفية والنقل حفاظا على مواردهم المالية. -(بترا)