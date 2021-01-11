“المستهلك” تنتقد مصادرة حق اختيار نوع اللقاح

عمان- الغد- انتقدت حماية المستهلك تصريحات رئيس لجنة الاوبئة مسؤول ملف كورونا حول عدم إعطاء حرية الإختيار للمواطنين لأخذ اللقاح الذي يريدونه.

وقال رئيس حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الاثنين، لقد وضعت الأمم المتحدة ثمانية حقوق للمستهلك ومنها حقه في الاختيار، وتعتبر هذه الحقوق مبادئ عامة لتوفير الحماية الكاملة للمستهلك. ذلك أن قرار حرمان المستهلك من حقه في الاحتيار من بين المطاعيم المتوفرة يعتبر اجحافا وتعديا واضحا على احد حقوقه الثمانية التي كفلته له الامم المتحدة ووقعت عليها حكومة المملكة الاردنية آنذاك عام 1985.

واضاف الدكتور عبيدات أن على كل دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتهتم بالإنسان كإنسان، أن تبذل كل الجهد في سبيل توفير احتياجات وحقوق مستهلكيها ووفق اختياراتهم مع توفير ما يغطي الحماية الكافية والتامة لهذه الحقوق الأساسية التي تنادي بها الأحكام والمواثيق الدولية اضافة للدساتير المحلية، وعليها أن تتصدى لكافة المحالاوت التي من شأنها سلب المستهلكين حقوهم.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الصحية الرسمية ذات العلاقة باعطاء حرية اختيار نوع المطعوم الذي يرغب المواطنين اخذه وكذلك توفير معلومات كافية ودقيقة عن المطاعيم المتوفرة لديها من بلد المنشأ والمواد المستخدمة في تصنيعه والاثار الجانبية التي قد تحدث عند اخذه وغيره من المعلومات التي تهم المستهلك عملا بحق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والدقيقة.