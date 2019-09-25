“المستهلك”: شكاوى حول ضعف الرقابة على الأسواق

عمان – تلقت الجمعية الأردنية لحماية المستهلك العديد من الشكاوى تتعلق بضعف الرقابة على الاسواق في مختلف محافظات المملكة.

وقالت الجمعية في بيان أمس: إن الشكاوى تركزت في التلاعب بأسعار السلع المعروضة للبيع أو عدم اعلان السعر عليها أو انتهاء مدة صلاحية هذه السلع أو احتواء بعض هذه السلع على مواد تعتبر ضارة وخطيرة على صحة وسلامة الإنسان.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على جميع اسواق المملكة.

واشار إلى أن بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية تتعلق بالتلاعب بأوزان بعض السلع وخاصة التي يشتريها الاطفال كالشيبس والبسكويت والشكولاتة والعصائر وكذلك بعض انواع الألبان والاجبان واللحوم المعلبة والبقوليات، حيث يكون مثبتا على بطاقة البيان لهذه السلع أوزانا اكثر مما تحتويه في داخلها، ما يعرض المواطنين لعمليات غش وخداع واستنزاف لأموالهم.-(بترا)