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المستهلك: 90 قرشاً السعر العادل لكيلو اللبن (جدول)

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تلقيها دراسة لأحد مصانع الألبان حول الكلف الفعلية لتصنيع اللبن الرائب باستخدام الحليب الطازج، بينت ان السعر العادل الذي يجب أن يباع فيه الكيلو غرام الواحد للمستهلك النهائي 90 قرشا بعد فرض الضريبة لكل كيلوغرام.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن الدراسة التي حصلت عليها الجمعية تعد دليلا واضحا للكلف الحقيقية التي تدخل في عملية تصنيع اللبن الرائب.

واضاف ان الدراسة بينت أن هذا المصنع يشتري الحليب الطازج بـ40 قرشا للكيلو غرام الواحد يضاف اليها كلف الطاقة وثمن العبوات التي يوضع بها اللبن وتكاليف النقل والارضيات واستهلاك المعدات والضريبة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة الى مقدار الربح الذي يحصل عليه المصنع لكل كيلوغرام، ومقدار الربح الذي يحصل عليه تاجر التجزئة الذي يقوم ببيعه للمستهلك.

واكد أن الكميات المرتجعة الى مصانع الألبان من مراكز البيع لا يتم اتلافها، وانما تقوم هذه المصانع بمعالجتها بطرق كيمائية وتحويلها إلى “شنينة” تباع بأثمان عالية.

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