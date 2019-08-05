“المستورد” يهدد مستقبل الجميد الكركي

عمان – الغد – شكا عدد من منتجي الجميد الكركي لجمعية حماية المستهلك بانهم غير قادرين على تصريف منتجاتهم من “الجميد الكركي الأردني” بسبب المنافسة غير العادلة مع أصناف الجميد المستورد من الخارج ويباع بأسعار أقل من أسعار الجميد الأردني، حسب ما جاء في بيانهم إلى جمعية المستهلك.

من جهته ناشد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إيلاء “الجميد الكركي” والصناعة المحلية العناية المطلوبة باعتباره “ماركة” أردنية يفتخر بها مقارنة مع الماركات الاخرى من الجميد المستورد والذي يباع باسعار اقل بكثير.

وأضاف أن تلك النوعيات من “الجميد” المستورد قد تكون مدعومة من مصادر تصديرها للاردن ، ولا تتمتع بنفس الجودة العالية التي يتمتع بها الجميد الكركي الأردني. مؤكدا أن استمرار ذلك قد يؤدي بنظره للقضاء على الصناعة الوطنية للجميد الكركي والتي امتدت لمئات السنين والمعروفة بتفوقها من الناحيتين النوعية والتصنيعية.

كما طالب د. عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين تشديد الرقابة على بائعي الجميد المستورد، الذين يحاولون خداع المواطنين ويقومون ببيعهم الجميد المستورد على أنه جميد كركي ويبيعونه لهم بنفس اسعار الجميد الكركي مما يشكل خطرا على ديمومة هذه الصناعة التي يعتمد عليها الكثير من ابناء محافظة الكرك لتساعدهم على ضنك العيش نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب ابناء الشعب الاردني من الطبقتين الوسطى والفقيرة في مختلف المحافظات.

ودعا د. عبيدات ربات البيوت الى شراء واستهلاك واستخدام المنتجات المصنعة محليا بشكل عام ومنها الجميد الكركي والسمنة البلقاوية وزيت الزيتون الكفاري والرمان الكفاري وجميع هذه المنتجات المحلية عالية الجودة بالرغم من تشويه صورتها بشكل دوري وذلك دعما لهذه المنتجات المحلية التي نفتخر بها اينما ذهبنا وللرد على كافة محاولات البعض من المحتكرين الذين يحاولون بشتى الطرق الاساءة لمنتجاتنا الوطنية والقضاء عليها حتى يستطيعوا ادخال منتجات غير صحية وذات جودة منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة لاحقاً.