المستوطنون المتطرفون يواصلون اعتداءاتهم على الشيخ جراح

حطم مستوطنون متطرفون يهود، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وهاجم عشرات المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم حي الشيخ جراح، بالحجارة والسكاكين، واعتدوا على المركبات “تحطيم زجاج، تخريب إطارات، ومصابيح”، وسط تأكيدات من عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير استمرار وجود مكتبه وسط الحي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، في بيان، إن المستوطنين قاموا برش الغاز تجاه الشبان المقدسيين وإلقاء الحجارة لمنعهم من الوصول إليهم، لافتة إلى أن الاعتداء على المركبات جرى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.-(بترا)