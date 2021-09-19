المسرحية التونسية “ذئاب منفردة” تحصد 4 جوائز بمهرجان صيف الزرقاء

الزرقاء – حصدت المسرحية التونسية “ذئاب منفردة”، التي عرضت على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي التاسع عشر، أربع جوائز متميزة.

وحصلت المسرحية على جائزة افضل ممثل أول للفنان منير العماري وجائزة افضل ممثل ثان للفنان وليد الخضراوي، وجائزة افضل ممثلة دور أول للفنانة شيراز العياري وجائزة أفضل اضاءة للفنان محمد الهادي بالخير.

وحصلت الفنانة المغربية فدوى قدوري على جائزة افضل ممثلة دور ثان عن المسرحية المغربية “ستة في ستة”، فيما حصل الفنان الأردني اياد الريموني على جائزة افضل نص مسرحي عربي عن المسرحية الأردنية “تراتيل ثورة نساء”، وحصلت نفس المسرحية على جائزة أفضل ديكور مسرحي.

وحجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل اخراج مسرحي، وجائزة أفضل تأليف موسيقي، اضافة الى حجبها جائزة أفضل سينوغرافيا، بسبب الضعف في معايير تلك الجوائز. وأكد رئيس مجلس التحكيم الكاتب مفلح العدوان ان المسرح هو فن الحياة وفن التلقي المباشر الفاعل والمتفاعل مع الجمهور، اذ لم تغن جميع الوسائط عن هذا التلقي المباشر.

وقال ان اللجنة أشادت بكل الفرق المشاركة، مقدرة تواصلهم مع المسرح واتصالهم مع اللجنة خلال جائحة كورونا التي صعبت كثيرا من الأمور على المسرح والفنانين خلال الفترة الماضية .

وأشار الى ظاهرة غياب المخرج في معظم العروض المسرحية خلال المهرجان، داعياً الى اهتمام أكبر يعيد للمخرج دوره الكبير في العمل المسرحي الابداعي.

وأفاد العدوان بأن اللجنة تأمل من ادارة المهرجان واللجنة العليا للمهرجان بضم جوائز الديكور والاضاءة لجائزة السينوغرافيا، أو الغاء جائزة السينوغرافيا وتوزيع مفرداتها، بحيث تخصص جائزة لكل مفردة منها، اضافة الى الغاء جائزة أفضل خدع بصرية.

وأكد ان اللجنة تقدر الدور والحضور الجميل للمسرحيتين اللتين عرضتا خارج المسابقة وهما: المسرحية الفلسطينية “شرشوح” للمخرج ايهاب زاهدة، والمسرحية السورية “ليلة صيفية في مدينة منسية” للمخرج أسامة الحفيري، لما لهما من قيم جمالية ومن تميز مسرحي، مع توصية اللجنة بتكريمهما بدرع التميز الابداعي، حيث تم منح المسرحيتين درع التميز من المهرجان.

وفي نهاية فعاليات حفل اختتام المهرجان الذي رعاه مندوب وزير الثقافة الكاتب والروائي هزاع البراري وحضره مدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل وجمع من الفنانين، قدمت فرقة بيت الرواد وصلة موسيقية وغنائية نالت استحسان واعجاب الحضور.

(بترا) -عمر ضمرة