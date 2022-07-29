المسرح الجنوبي ينبض من جديد بليلة يحييها الحلاني وسركيس وعباسي

أحمد الشوابكة



جرش – افتتح فارس الأغنية العربية النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان جهاد سركيس والفنانة غادة عباسي، مساء أول من أمس، أولى الحفلات الغنائية المقامة على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السادسة والثلاثين، الذي يأتي تحت شعار “نورت ليالينا”.

وأشعل عاصي الحلاني أجواء الحفل من خلال تقديمه مجموعة من أغنياته منها “بحبك وبغار”، وأغنيته الجديدة “اضحكي”، التي أشعلت حماس الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح وتفاعل غناء ورقصاً.

وانتقل الحلاني في أمسيته الغنائية بين الجديد والقديم على خشبة المسرح الجنوبي الذي تربطه به علاقة وجدانية وصفها أنها علاقة “محبة صافية”.

وغنى لجمهوره الأردني “بيكفي إنك أردني” من ألحانه وكلمات نزار فرنسيس، وتفاعل الجمهور مع هذه الأغنية، كما باقي أغنياته الصاخبة، كما غنّى “وأنا مارق مريت” كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير صفير، و”سألوني” و”صوت الحِدا” و”يا ميما” و”باب عم يحكي” و”متل الكذبة”… وغيرها. جمهور الجنوبي طلب من الحلاني أن يغني مقطعا من “هور يا بو الهوارة”، ليتفاعل معه ويردد معه الكلمات.

وقال الحلاني، إن للمسرح الجنوبي في جرش خصوصية لا تشبهها خصوصية أخرى، ووصفه بأنه “من أهم مسارح العالم”، وقال “أحمل محبة كبيرة من الشعب اللبناني لأهل الأردن وجرش”. ولفت الى ذكرياته الجميلة في هذا المسرح الذي شهد بداياته الفنية.

وكانت الفنانة غادة عباسي قد استهلت طلتها على جمهورها بأغنية “سوا سوا”، لتبدأ جولتها بأغنيات طربية وأخرى محلية تراثية، مع تفاعل الحضور. كما قدمت عباسي في الوصلة أغنيتين للراحلة وردة الجزائرية وهما: “خليك هنا” و”اسمعوني”، منتقلة، صاحبة الميكروفون الذهبي لأفضل صوت طربي، إلى تقديم اللون اللبناني، لتصدح بأغنية الراحل الموسيقار ملحم بركات “على بابي واقف قمرين” وتنهي وصلتها الغنائية وسط تصفيق حار من الجمهور.

ويشار إلى أن المطربة والممثلة غادة عباسي، بدأت مشوارها الفني العام 2004؛ حيث نالت شهادة البكالوريوس في الإرشاد السياحي من المعهد العالي في مصر، ومن ثم حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الموسيقية، ولها العديد من الألبومات الغنائية، ولها أغنيات وطنية منها: “سيدي أبو حسين”، “يا ملكا”، “كل مواطن أردني”، “دارنا عصية”، “أحبك”، و”جاوبني حبيبي”، إضافة إلى أغنيات عدة باللهجات البدوية والخليجية واللبنانية والمصرية.

كما شاركت في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأغنية العربية الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وحازت على الجائزة الكبرى للمهرجان عن أغنية “انتظار الماضي” التي كتب كلماتها علي البتيري ولحنها وقام بتوزيعها هيثم سكرية، ونالت الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية الأردني الرابع، ولها مشاركات في العديد من المهرجانات الغنائية، والمسلسلات الدرامية ومنها “العقاب والعفرا”، “رعود المزن”، “الدمعة الحمراء”، “شيء من الماضي”، “صبر العذوب” و”الخوابي”.

وأشعل الفنان الأردني جهاد سركيس المدرج الجنوبي بصوته وأغنياته، خصوصًا التي تحمل روحًا تراثية جبلية. واستهل الحفل بـ”سلمى” وأكمل بوصلة غنائية حملت روح الفرح والبهجة، معرجًا على “جفرا”، وملقيًا تحية المساء على الدّحيّة وألوان شعبية أخرى بمصاحبة فرقة الليدرز الموسيقية.

كما غنى سركيس أغنية جديدة “لفرش بقلبا وأنام” للتي تفاعل معها الجمهور لما تحمله من معانٍ، كما غنى للراحل اللبناني نصري شمس الدين “قتال عيون الهواء”.

وفي نهاية وصلته الغنائية، شكر إدارة مهرجان جرش على التنظيم ومشاركة الفنانين الأردنيين، كما شكر الجمهور على تواجده وتفاعله وحضوره في واحد من أهم مسارح العالم.

ويذكر أن أغنيات الفنان جهاد سركيس، لاقت رواجا ونجاحات كبيرة مثل “يا جدة” و”مجنون عيونك”، و”سرقوني يا خلي”، مثلما له الكثير من الأغنيات المعروفة على المستويين المحلي والعربي كـ”شيخ العشاق”، “سلامتك”، “كان المفروض تواسيني”، “زي السما”، “جرح الحبايب”، “مشتاق”، “صبرك علينا يا هوى”، وقد تعاون الفنان سركيس عبر مسيرته الفنية مع العديد من الشعراء والملحنين من الأردن ومصر ولبنان وسورية والعراق.

وفي نهاية الوصلة الغنائية، كرم المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار، الفنان عاصي الحلاني وجهاد سركيس وغادة عباسي، كلاً على حدة بتقديم درع المهرجان، تقديراً لمشاركتهم في فعاليات المهرجان في دورته السادسة والثلاثين.