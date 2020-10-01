“المسرح الحر” يطلق نتائج إحصائيات عدد المتابعين لمهرجانه الشبابي

عمان-الغد- كشفت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر الشبابي الفنانة العربية أمل الدباس، عن إحصائيات المتابعين للمهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدباس، في تصريح صحفي لها “إن البادرة تأتي نتيجة جائحة كورونا؛ حيث قدم المسرح الحر أول مهرجان مسرحي أردني عبر خاصية البث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه البادرة الأولى من نوعها محلياً ومن التجارب الناجحة عربيا”.

وأضافت “وبالرجوع الى صفحاتنا الالكترونية، استطعنا أن نحدد عدد المتابعين لفعاليات المهرجان في أنحاء العالم كافة؛ حيث وصل العدد الى 137.794 وعدد التفاعلات وصل الى 16.933 وعدد المشاركات وصل الى 312 مشاركة”. وأكدت الدباس “أن هذه الإحصائيات مأخوذة كنتاج حقيقي عن منصتنا الرئيسية التي تولت البث، وهو نتاج فعلي موثق بشكل رسمي؛ وهذا يثري الحالة ويجعلنا مستقبلا نضع في حساباتنا أهمية دور البث الالكتروني لكل الفعاليات، الى جانب أهمية العروض المسرحية الحية للجمهور وعدم الإبقاء على حصرية هذه العروض داخل المسارح فقط، وهذا تطور عملي لتطويع الحالة الوبائية للمسرح”.

يذكر أن المسرح الحر أقام مهرجاناً شبابياً على نظام البث المباشر “أون لاين”، وهذه التجربة هي الأولى له محلياً.