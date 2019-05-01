المسلسلات المصرية في رمضان.. تشويق ورعبٌ وكوميديا

إسراء الردايدة

عمان- تدور أحداث الدراما المصرية الرمضانية لهذا العام حول مواضيع متنوعة، أبرزها: مكافحة الجريمة والكشف عن القاتل، واكتشاف الفساد، وقصص تعالج قضايا اجتماعية لا تخلو من الإثارة والرعب والتشويق.

فيما غاب عن الموسم الرمضاني الحالي العديد من النجوم، أبرزهم: عادل إمام، نيللي كريم، إياد نصار، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، حسين فهمي، يحيى الفخراني وغيرهم.

هذه الثيمات تسعى لإضافة تنوع جديد من خلال مشاركة وجوه شابة جديدة، فضلا عن محتوى مختلف يبتعد عن التقليدية وبنفس الوقت تحضر الكوميديا أيضا، خاصة تلك التي تدور في قالب اجتماعي متنوع، والتي من أبرزها:

مملكة إبليس، تدور الـحداث في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التي تعرف باسم حارة “حدوقة”، ولكن عُرفت قديماً باسم حارة “إبليس”، ويتم كشف العلاقات بين سكان هذه الحارة من خلال تفاصيل حياتهم اليومية. البطولة جماعية يشارك بها كل من: رانيا يوسف، هنا شيحة، سوسن بدر، آيتن عامر، ناهد السباعي، صبري فواز، هيثم أحمد زكي، ومن اخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.

بدل الحدوتة تلاتة، كوميديا اجتماعية حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة، العمل من إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة: دنيا سمير غانم، دلال عبدالعزيز، وآخرين.

كتف قانوني، دراما اجتماعية عن شاب ثري يقع في حب فتاة من حارة شعبية، فيرفض الجد زواجهما وتتوالى الأحداث، من بطولة: أحمد بدير، سارة سلامة، سميرة صدقي وآخرين، ومن اخراج عادل الاعصر.

مملكة الغجر، تجسد النجمة فيفي عبده دور “ملكة الغجر”، وحورية فرغلي تلعب دور الفتاة اليتيمة ياسمينا، الخاضعة لسيطرة الملكة بعدما تولت تربيتها. وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولته: سامح الصريطي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

الزوجة الـ 18، مسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة. بطولة: حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، وآخرين، وإخراج مصطفى فكري.

زودياك، أحداث تشويق ورعب، مستوحى من مجموعة قصصية من قصة (حظك اليوم) للدكتور أحمد خالد توفيق، وإخراج محمود كامل. أحداثه المليئة بالإثارة والغموض، والتي تدور حول مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة المحيطين بهم، ولكن الأكثر إثارة، في هذه اللعنة الغامضة يكمن في حقيقة أنها تتبع نمطاً يحدّده برج الضحية. وبطولة: أحمد خالد صالح، هند عبدالحليم، ياسمين رحمي، خالد أنور، مي الغيطي، إنجي أبو زيد.

حدوتة مرة، بطولة غادة عبد الرازق وتجسد دور امرأة تعيش حياة مهددة بخطر مستقبلي، يتوجب عليها حماية نفسها، يشارك في العمل سليم سليمان مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، وآخرون، واخراج ياسمين أحمد.

قابيل، بطولة محمد ممدوح الذي يلعب دور محقق جنائي يكشف خيوط جريمة صعبة، من خلال شخصية الضحية التي تظهر له وكأنها دليل. أحداث تشويقية في بطولتها أمينة خليل ومحمد فراج وآخرون، وإخراج كريم الشناوي .

قمر هادي، بطولة: هاني سلامة، أحداث المسلسل حول تاجر المخدرات (هادي أبو المكارم) الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، ويتورط في كثير من الخلافات مع التجار. بطولة: داليا مصطفى، محسن محيي الدين، كريم سرور (كريم قاسم سرور)، ويسرا اللوزي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

ابن أصول، بطولة: حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر، عن تاجر الماس يعيش بحالة الهلوسة عن أفراد يحاولون قتله، لتظهر أنها حقيقية وبتورط جده. من اخراج محمد بكير.

سوبر ميرو، بطولة: ايمي سمير غانم، بقالب كوميدي تجسد دور صحفية قوية تتعرض لمواقف مضحكة، يشارك معها في المسلسل الممثل سمير غانم، وبيومي فؤاد وآخرون، واخراج وليد الحلفاوي.

زي الشمس، أيضا مسلسل تشويقي وجريمة حيث تتعرض شقيقة المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن قاتلها، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها. تشارك في البطولة: ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، وأحمد مالك. واخراج سامح عبد العزيز.

كلبش3، بطولة: أمير كرارة، تتوالى الأحداث بجرعات عالية من الاكشن والاثارة بعد تقديم باشا مصر سليم الأنصاري استقالته بطريقة مفاجئة من وزارة الداخلية، وبعد محاولة التدخلات من اللواء جلال خطاب الذي يعترض على الاستقالة ولكنه يضطر للموافقة وقبول الطلب، تتقلب الأحداث على المستوى العائلي الشخصي مع سليم نصار، ويتجه إلى تأسيس شركة أمن وحراسات خاصة. العمل من اخراج بيتر ميمي، وبطولة: دينا، وروجينا.

زلزال، بطولة: محمد رمضان، الاحداث التي ترتبط بزلزال العام 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار، ويظل من أولاده محمد حربي كرامة الذي يحمل اسم “زلزال”، ويواجه الحياة وحيدا.

من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، ونسرين أمين، منى عبد الغني، وآخرين، واخراج: ابراهيم فخر.

من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، ونسرين أمين، منى عبد الغني، وآخرين، واخراج: ابراهيم فخر. بركة، بطولة: عمرو سعد، الذي يلعب دور بركة من صعيد مصر، ويعيش في القاهرة، ومع الوقت يقوم بجمع المال طوال أحداث هذا المسلسل، ولكنه يتورط في بعض المشاكل الكبيرة مع بعض أصحاب النفوذ، والمال، والقوة، المسلسل من إخراج محمود كريم، هذا المسلسل بطولة: كمال أبو رية، هالة صدقي، وآخرين.

ولد الغلابة، بطولة: أحمد السقا في دور رجل يسعي لتوفير لقمة عيشه رغم ظروف الحياة الصعبة التي يتعرض لها، فيعمل مهنتين، مدرسا بمدرسة حكومية بالصعيد في الصباح، ثم سائق تاكسي ليلاً، ثم يتعرض لبعض الضغوط والمواقف التي تؤدي به لأفعال خارجة عن القانون. المسلسل من بطولة: كريم عفيفي، إدوارد بالإضافة للفنانة مي عمر، محمد ممدوح، وغيرهم، واخراج محمد سامي.

لآخر نفس، بطولة: ياسمين عبد العزيز، وأيضا تقع احداثه في قالب تشويق وإثارة، تدور أحداثه في إطار تشويقي عن مهندسة يتعرض زوجها ضابط الشرطة إلى القتل، فتضطر إلى تربية أبنائها وحدها، ولكن تكتشف مع الوقت أمورا مثيرة عن زوجها، والمسلسل من إخراج حسام علي، وبطولة أحمد العوضي وآخرين.

حكايتي، بطولة: ياسمين صبري، تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حيث تصاب بصدمة عصبية منذ سن الطفولة بسبب أن والدها قد توفي أمام عينها، وبعد ذلك تحدث بينها، وبين عائلة، والدها العديد من الخلافات، والصراعات بسبب ميراث والدها، وتستمر الاحداث في صراع لا ينتهي.

المسلسل من بطولة: مها أبو عوف، إدوارد، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، وآخرين، ومن اخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل من بطولة: مها أبو عوف، إدوارد، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، وآخرين، ومن اخراج أحمد سمير فرج. أبو جبل، بطولة: مصطفى شعبان عن عائلة أبو جبل، حيث يمر البطل “مصطفى شعبان” بعدة أزمات، فيقوم بالعديد من الأعمال الخاطئة، والتي جعلته يفقد سيطرته على نفسه.

وفي بطولته أيضا: عائشة بن أحمد، نجلاء بدر، عايدة رياض، ومن اخراج: أحمد صالح.

وفي بطولته أيضا: عائشة بن أحمد، نجلاء بدر، عايدة رياض، ومن اخراج: أحمد صالح. البرنسيسة بيسة، بطولة مي عز الدين، وهو مسلسل كوميدي تلعب دور شخصيتين، الأولى فتاة تعمل في الأفراح ثم ترث مدرسة من عمها، والشخصية الأخرى هي الجدة حيث تعيش مع بيسه، وتفرض على الجيران “إتاوات” ومع استمرار الأحداث تفكر الأسرة أن تقوم بوضعها في دار مسنين. ومن بطولته أيضا: بوسى، ميرفت أمين، واخراج اكرم فريد.

لمس أكتاف، بطولة ياسر جلال، والذي يلعب دور “أدهم” مصارع، ويتعرض للاصابة ويمر بظروف صعبة تدخله السجن، وبعد خروجه يتورط بأعمال اجرامية. العمل من بطولة: فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، وإخراج حسين المنباوي.

