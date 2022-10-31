المسلماني: التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان تؤكد إرادة الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية

قال النائب السابق “أمجد المسلماني” إن التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان تؤكد إرادة الدولة على الإصلاح السياســــي والاقتصادي ودفع عجلة التنمية، حيث ضمت هذه التشكيلة ممثلين عن جميع أطياف وفئات المجتمع، وكانت مثالا للتوازن السياسي والاقتصادي بين جميع عناصر الدولة.

وفي هذا الإطار، بين المسلماني أن تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة بنيت على وجود خبرات في شتى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزادت من تمثيل الشباب والنساء وهو ما يؤكد حرص الأردن ممثلا بقيادته الهاشمية على التنوع في اتخاذ أي قرار وعلى المشاركة الوطنية في التخطيط لمستقبل الدولة.