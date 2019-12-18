المسلماني: التوجية الملكي بدمج الاجهزة الامنية رسالة للجميع

أمجد مسلماني

في خطوة اصلاحية متقدمة صدر التوجية الملكي بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام وهي رسالة ملكية بضرورة إيجاد جسم امني وطني يضمن التنسيق بين كافة الادارات الامنية.

التوجية الملكي جاء نتيجة لتلمس جلالته حاجات وهموم ابناء الوطن وبهدف تقديم افضل الخدمات والوصول لأعلى درجات التنسيق من خلال دمج الاجهزة الامنية تحت مظلة امنية واحده.

الرسالة الملكية واضحه وهي ان لا مؤسسة بمعزل عن دمجها مع مؤسسات اخرى طالما ان ذلك يرفع مستوى الأداء ويقلص من النفقات ويوفر على الخزينة العامة للدولة.

الحكومة عليها السير على النهج الملكي وان تبدا فعليا في تقييم أداء كافة المؤسسات وما تحملة للخزينة العامة من أعباء مالية وهل تتناسب هذه الاعباء مع ما تقدمة تلك المؤسسات من خدمات للمواطن.