المسلماني: السياحة الأردنية بخير

عمان- الغد- قال النائب السابق امجد المسلماني ان العودة القوية للسياحة بعد تخفيف القيود اثر جائحة كورونا هو مؤشر على مكانة الاردن على خارطة السياحة العالمية ودليل على ان الملايين حول العالم يتوقون لزيارة البتراء والعقبة والمغطس ووادي رم والبحر الميت وجرش وعجلون والكرك وكافة المواقع السياحية في المملكة.

وأضاف المسلماني ان الغاء عدد من رحلات الطيران السياحية امر يحدث في مختلف دول العالم وليس حدثا جديدا في عالم السياحة ولا يجب ان يؤثر ةذا في تركيزنا على القطاع السياحي وإيجاد خطة عمل مؤطرة زمنيا وواضحة البنود لنهضة السياحة الوطنية.

واكد المسلماني ان علينا أن ننظر الى الامام وان نجلس معا سواء الفنادق او وكلاء السياحة او شركات النقل الجوي والبري للتفكير ماذا ممكن ان نقدم لهذا القطاع للانطلاق نحو رؤية جديدة للسياحة.

واشار المسلماني الى ضرورة معالجة مسألة تشتت القطاع السياحي وعدم وجود منظومة واحدة تجمع هذا القطاع الامر الذي يضعنا امام مسؤولية ترتيب البيت الداخلي بمظلة واحدة.

وبين ان الحملات السياحية التي تمت سواء الاردن احلى او اردنا جنة لم تكن مدروسة بشكل كافي وحقيقي لتلبية طموحات السائح الاردني وكانت فقط عبارة عن ظهور اعلامي دون اي نتائج ملموسة على الواقع سواء لدى المواطن او للقطاع او للعاملين في القطاع وهي برامج لم تحقق نجاح او اي نتيجة اقتصادية لاي طرف.

وختم المسلماني بالتاكيد على اننا اما مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة توجب منا جميعآ المبادرة وبشكل سريع لصياغة رؤية وطنية موحدة للنهوض بقطاع السياحة الذي طالما أكدت على انه بترول الاردن.