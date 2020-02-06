المسلماني: ترامب أجهز على جهود سنوات لتحقيق السلام

الغد- قال النائب السابق أمجد المسلماني انه برغم ان الحديث عن السلام في الوقت الراهن اصبح ضربا من الخيال ووهم لا يمكن تخيله حتى في الاحلام بسبب ممارسات الادارة الامريكيه التي قتلت حمامة السلام واجهزت عليها واجتثت اي امال للسلام من جذوره.

وشدد المسلماني على ان تعنت ترامب لم يقضي فقط على اي مستقبل للسلام بل أضاع جهود بذلت لسنوات طويله بهدف تحقيق السلام وإيجاد خل عادل للقضية الفلسطينية.

واضاف المسلماني الى ان ترامب وبعد ان قضى على السلام واعلن خطته العبثيه وضع المنطقة على فوهة بركان واشعل فتيل بارود لن يطفئ الا بالعوده الى الشرعية الدولية وانتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخيه.

ونوه المسلماني ان صفقة ترامب لن تجلب السلام ولن تحقق الامن ولن تنسي الشعب الاردني والفلسطيني ان الاحتلال وباء أسود يجب ان يزول والتاريخ شاهد فكل المحتلين الذين تعاقبوا على احتلال فلسطين كانوا الى زوال ورحلوا وبقيت فلسطين لاهلها.

واشار المسلماني الى ان اليوم نحن امام مرحلة تاريخيه مفصليه والرفض الكبير لصفقة ترمب هو دليل على اننا شعوب تؤمن بعدالة قضيتها وان ضعفنا الحالي لن يستمر وسيدفع الظالمين ثمنا غاليا وسيضعهم التاريخ في صفحات الطغاة والمجرمين .