المسلماني: حزب قريب من هموم الناس ونبض الشارع

قال النائب السابق أمجد المسلماني ان المواطن لا يريد أحزاب للتنظير بمعزل عن هموم وحاجات الناس وهذا كان أحد اسباب العزوف لسنوات عن الانخراط في الاحزاب حيث انحصر النشاط الحزبي في فئات محدوده ولم يتمكن من الوصول لكافة شرائح المجتمع لأسباب عديده منها عدم تقديم طرح واقعي يلامس هموم الناس ويجد حلول لمعاناتهم.

واكد المسلماني على ضرورة تجاوز الافكار السلبية السابقة عن الانخراط بالاحزاب وان هذا سيشكل عقبه امام المنتسبين في العمل فنحن امام مرحله جديده تتوافر فيها ضمانات دستورية وقانونية للاحزاب فلم يعد هناك أي مبرر لاي تخوف من الانضمام للاحزاب وهناك تصريح واضح مدير المخابرات بأن الدائرة

ستعمل بكل قوة لحماية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومه السياسيه بما فيها قانون الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستوريه اضافة الى دعم الدائره لتشكيل الاحزاب ضمن الإطار القانوني بمشاركة الشباب والمرأه.

وأضاف المسلماني اننا اليوم امام مرحله جديده يتطلب نجاحها التوجه نحو الشباب للانخراط في الاحزاب والاستماع لهم كونهم اكثر فئات المجتمع معاناة بسبب مشاكل البطاله والفقر.

واكد المسلماني على ان الاحزاب وفقا لقانون الانتخاب و الاحزاب اصبحت امر واقع على الشباب التعامل معه والاندماج به حتى يكون لهم صوت في البرلمان القادم من خلال تشريعات تستجيب لمطالب وحاجات فئة الشباب وتسهم في خلق فرص عمل بعد تراجع قدرة القطاع العام على استيعاب اعداد خريجي الجامعات.

واشار المسلماني الى ان الحزب القريب من الشباب ومن نبض الشارع عليه ان يفتح المجال امام الشباب لرسم المستقبل وتحديد مسار العمل وخطوات بناء مستقبل يكون فيه المواطن من خلال الاحزاب شريكا فعليا في صنع القرار استجابة لتوجيهات جلالة الملك وللنهج الجديد في الدولة المبني على ان نتجه نحو عمل مؤسسي منظم من خلال الاحزاب السياسية.