المسلماني: حكومة تستفز المواطن

أمجد مسلماني

عمان– من يطالع مواقع التواصل الاجتماعي ومن يلتقي مع الناس في مناسباتهم يستشعر حجم الاستياء الكبير من الأداء الحكومي والتراجع الواضح في مستوى معيشة الناس وقدرتهم الشرائية.

لم يعد للناس حديث سوى التهكم على إنجازات حكومة النهضة والوعود التي امطرتنا بها في الإعلام والخطط التي بات يحفظها الكبار والصغار حتى أنهم ما عادوا يتابعون أخبار الإنجازات الحكومية العظيمة.

الحكومة بقراراتها وتعييناتها تستفز مشاعر الأردنيين فتبديل الكراسي وإرجاع من تقاعد لموقع المسؤوليه بعد أن جرب لسنوات وسنوات والسكوت على هيئات مستقله لا يتحملها اقتصاد دولة عظمى وهي ما خلقت إلا لتنفيع فلان وإسكان علان .

كل هذا خلق لدى الناس شعور بأن المجتمع أصبح طبقتين إحداهما الأصدقاء والمرضي عنهم وأخرى لا احد يستمع لصوتها أو يلتفت لمعاناتها.

فكيف لمن يرى جوائز ترضية حكوميه توزع على المعارف والمقربين وكيف لمن يرى مسؤولين عابرين للحكومات كل يوم يجربوا في موقع جديد وكيف لمن شارك بالانتخابات وتم ترسيبه كيف لهؤلاء وغيرهم أن يتفهموا إنجازات حكومة لم تقدم أي شيء للوطن.

الحكومات جميعها وخصوصا هذه الحكومة مسؤولة عن حالة الاحتقان الشعبي فهي حكومات لم تنفذ مضمون كتب التكاليف الملكيه الساميه وعجزت عن تحقيق رؤى جلالة الملك .