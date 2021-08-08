المسلماني عدد مستخدمي تطبيق دالاس تجاوز 40 ألفاً

عمان-الغد- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر أمجد المسلماني بأن عدد مستخدمي تطبيق دالاس “للحجز اونلاين” تجاوز مع نهاية شهر تموز الماضي 40 الف مستخدم وهو رقم قياسي مقارنة بأي تطبيق مخصص للحجوزات السياحية وتذاكر السفر على مستوى المنطقه والعالم العربي.

وفي هذا الإطار اشار المسلماني إلى أن التطبيق الذي تم اطلاقة بداية العام الماضي يعتبر التطبيق الاول الذي يجمع تذاكر الطيران والفندق والرحلات ان وجدت وان شركة دالاس اطلقت هذا التطبيق لتسهيل اجراءات الحجز للراغبين بالسفر إلى أي وجهة كانت ومن أي دولة بالعالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الشركة أو مراجعتها وأن أكثر ما يميز تطبيق دالاس توافر القدرة على حجز البرنامج السياحي الذي يشمل تذكرة الطائرة والفندق والنقل والرحلات السياحية بشكل كامل أو حجز التذاكر أو الفنادق فقط، وتم ربط التطبيق ببوابة دفع الكتروني لقبول الدفع بواسطة بطاقات الإئتمان وجاري العمل لربطه مع إي فواتيركوم والمحافظ الالكترونية المختلفة، وهذه الليونة في تعامل المستخدم مع التطبيق تعتبر الميزة الرئيسية التي اتاحت لتطبيق دالاس القدرة على المنافسة والتقدم على الكثير من التطبيقات العربية والعالمية المشابهة.

وأضاف المسلماني بأن التطبيق متوفر بأكثر من لغة أهمها طبعا اللغة العربية حيث يمكن للمستخدم تنزيل التطبيق من خلال الآب ستورز أو جوجل بلاي مع اختيار اللغة المناسبة لتظهر أمامة شاشة بالخيارات المتاحة (البرامج السياحية، الفنادق أو التذاكر) وعند الضغط على أحد هذه الخيارات يقوم التطبيق الكترونيا بأظهار المعلومات المطلوبة مما يتيح للمستخدم اختيار الحجز المناسب ودفع قيمته بكل سهولة.

وبين المسلماني ان هذا التطبيق استقبل آلاف الحجوزات وقال بأن الدائرة المختصة بشركة دالاس تعمل على متابعة الحجوزات عبر التطبيق أولا بأول، وعلى تطوير استخدامه بشكل دوري لضمان مواكبته للتطور التكنولوجي المتسارع والإبقاء على تقدمة الحالي.