المسلماني: قطاع الطيران والسياحة الأكثر تضررا من كورونا

عمان -الغد- قال المستثمر في قطاع الطيران والنائب السابق أمجد المسلماني، إن قطاع السياحة عموما والطيران خصوصا، الأكثر تأثرا بوباء كورونا، وهما يوفران آلاف فرص العمل للأردنيين، إذ شهدا في السنة الأخيرة نموا، بحيث توسع المستثمرون فيهما، وأحدثوا فرص عمل عديدة، إلى أن جاء فيروس كورونا.

ونوه المسلماني إلى أن هذا القطاع، يحتاج إلى تنبه حكومي مبكر، إذ تقع على الحكومة مسؤولية وضع خطة للحفاظ على بقائه واستمراره في الاحتفاظ على موظفيه، فهذا القطاع؛ الطيران والسياحة، وطني وسيبقى محتفظا بعامليه الى آخر نفس، ما يتوجب على الحكومة التدخل لحمايته.

وأشار الى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة، موضحا أننا نعي حجم القطاعات المتضررة، والتي تناشد الحكومة التدخل لحمايتها، في وقت تنشغل فيه الحكومة بمواجهة كورونا، ما يتطلب جهودا جبارة وكبيرة، وبحمد الله، ما نشاهده هو مبعث فخر واعتزاز بدولتنا، وتعجز عن القيام به الكثير من الدول ذات الإمكانات الأكبر من الأردن.

وبين المسلماني أنه لمواجهة كورونا، نحتاج لخطة اقتصادية تعالج تداعيات الفيروس، وتشكيل خلية أزمة، من الكفاءات والخبرات الاقتصادية الوطنية، كما هو الحال في خلية مواجهة كورونا ولجنة الأوبئة، التي اثبتت أن الأردن زاخر بالكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة اي طارئ. وشدد على انه لا بد من ان نتدارك وننقذ القطاعات المتأثرة بكورونا، بخاصة السياحة والطيران مع العلم بان ما يقع من تداعيات عليهما سيكون طويل الأمد.

واضاف المسلماني اننا جميعا شركاء وفي المركب ذاته، حكومة وشعبا، وما تقوم به الحكومة، يحظى بالاحترام والتقدير، فقد أثبت رئيس الوزراء أنه على مستوى الحدث ويستحق الشكر والثناء من الجميع.