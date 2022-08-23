المسلماني يدعو لإعادة النظر بالإجراءات والكلفة لمعبر الكرامة

أكد النائب السابق امجد المسلماني على الالتزام الوطني والقومي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا لأهمية العمل على تسهيل اجراءات السفر للاخوة الفلسطينيين عبر معبر الكرامة ومواجهة التعقيدات التي يضعها الاحتلال والتي أصبح هدفها واضحا لتشغيل مطار رامون .

واضاف المسلماني:” ان الأردن لم يدخل في حساباته في اي يوم معايير الربح او الخسارة في التعامل مع الاهل في فلسطين الذين يستخدمون معبر الكرامة وطوال السنوات الماضيه، حيث كانت حركة العبور من خلال المعبر تسير بشكل طبيعي باستثناء بعض الاوقات التي يتعمد فيها الاحتلال فرض تعقيدات تبطىء اجراءات السفر في المعبر”.

واكد المسلماني على ان أهمية مقاومة سياسات الاحتلال وهدفه الواضح باستثمار مطاره، مضيفا:” هذا يوجب على مسؤوليتنا التحرك مباشره لتسهيل اكثر للاجراءات على المعبر للحد من الاعاقات التي يضعها جانب الاحتلال على المعبر وللتخفيف على أهلنا في فلسطين الذين يستقبل الاردن منهم سنويا حوالي 300 الف ويسافر منهم مالا يقل عن 70% عبر المطارات الاردنية مما سيؤدي الى خسائر لشركات الطيران الاردنية والشركات العامله في مطار الملكه علياء”.

ونوه المسلماني بضرورة عمل المعبر على مدار الساعة ، مطالبا بالتوج مباشرة لتخفيض كلف السفر التي تشكل عبئا ماليا على المسافر الفلسطيني والتي قد تصل يصل لثلاثة أضعاف السفر عبر مطار الاحتلال.

كما لفت لضرورة تحسين مستوى الخدمات، معتبرا إياه جزءا مهما لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.