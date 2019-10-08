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المسلماني يكتب “انتهاء أزمة اضراب المعلمين”: اتفاق الشجعان

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد– قال رئيس حزب النداء النائب السابق أمجد المسلماني، إننا كأردنيين وأولياء أمور شعرنا بالفخر والسرور لما تم ابرامه من اتفاق بين الحكومة والنقابة أنهى أسابيع من الإضراب.

وأضاف المسلماني أن الوطن هو الرابح بهذا الاتفاق حيث تحققت مصلحة الوطن وعاد الطلاب لدروسهم وعاد المعلم لممارسة دوره المقدس في المجتمع.

وأكد المسلماني على أن ما جرى هو اتفاق شجعان جاء بعد اعتذر دولة الرئيس وقبول النقابه لهذا الاعتذار والذي شكل بداية لعلاقة تشاركية إيجابية بين الحكومه و النقابة والتي ستشكل أساس متين يبنى عليه للحوار ما بين الحكومة وكافة الفعاليات المجتمعية.

وأشار المسلماني إلى أن المعلم الأردني كان وسيبقى صانع للأجيال وأساس لأي نهضه وطنيه وأن كل ما تحقق بهذا الاتفاق سوف ينعكس إيجابا على العملية التعليمية و مخرجاتها.

اليوم يعود المعلم إلى طلابة وهو يحمل أمانة كبيره ورسالة سامية أساسها حب الوطن والملك وغايتها صنع جيل قادر على تحقيق نهضة الأردن العزيز

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