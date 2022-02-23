المسلماني: 282 ألف سائح أجنبي زار الأردن في 2021

قال النائب السابق أمجد المسلماني إن أعداد السياح خلال عام ٢٠٢١ مخيب للآمال ولا يتناسب مع التسهيلات والدعم المقدم لشركات الطيران الأجنبية.

الغاية من دعم الطيران منخفض التكاليف كانت مضاعفة أعداد السياح القادمين إلى المملكه إلا أن ذلك لم يحصل بل تراجعت أعداد الأجانب إلى ما قبل الدعم المقدم لهذه الشركات.

وأكد المسلماني على أن الطيران المنخفض التكاليف أصبح يقوم بدور مخالف للدور الأساسي له فقد أصبح هذا الطيران مروج كبير للسياحه الخارجيه ولا يستقطب سياح للمملكه.

وأشار المسلماني إلى أن هذا الطيران ودعمه لا يخدم الاقتصاد الوطني بل أصبح يشكل عبء على الاقتصاد والسياحه واعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكه أكبر دليل.

وطالب المسلماني بضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمه مع الشركات الاجنبية وتحويلها الى اتفاقات تجذب السياحه إلى المملكه وليس العكس.