“المسيرة النيابية” تؤكد ضرورة تعيين وزيرين لـ”الصحة” و”العمل”

عمان – الغد – دعت كتلة المسيرة النيابية، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى ضرورة تعيين وزير للصحة، ووزير للعمل بأسرع وقت ممكن.

وأكدت، في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، إن هاتين الوزارتين لهما أهمية وأولوية، نظرًا لخصوصية أعمالهما، التي تحتاج إلى إشراف مباشر ومتابعة حثيثة وجهد كبير، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها الوطن.

وقالت الكتلة إن تعيين وزيرين لـ”الصحة” و”العمل”، من شأنه استكمال سير عملهما بمهنية عالية، وحل المشاكل العالقة فيهما، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وازدياد نسبة البطالة.

من جهتها عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء ،بحثت خلاله الوضع الوبائي في المملكة.

وقال رئيسها النائب الدكتور احمد السراحنة ان اللجنة اكدت على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من جائحة فيروس كورونا للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

واضاف ان اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لعدد من مستشفيات المملكة للوقوف على واقع الحال فيها.