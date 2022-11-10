“المسيرة النيابية” تُغير اسمها لـ”الائتلاف الوطني”

قررت كتلة المسيرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، تغيير اسمها الى كتلة الائتلاف الوطني، حيث أن جميع أعضائها منتسبين في حزب الائتلاف الوطني، والبالغ عددهم 16 عضوا.

كما قررت الكتلة ان يكون عملها القادم عملا حزبيا داخل مجلس النواب.

على صعيد آخر، اتفق اعضاء الكتلة على دعم النائب احمد الصفدي في انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية المقرر عقدها يوم الاحد المقبل، فضلا عن ترشيح النائب الدكتور احمد الخلايلة لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب.