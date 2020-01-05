المشاركات الخارجية للتايكواندو مرهونة بنيل لقب تصفية المنتخب.. وغياب أبوغوش وجوليانا

خالد المنيزل

عمان – تصفية منتخبي الرجال والنساء التي يقيمها اتحاد اللعبة خلال الفترة من 9-11 كانون الثاني (يناير) الحالي، ستكون حاسمه لكافة اللاعبين واللاعبات الفائزين بالقاب أوزانهم للتواجد في المشاركات الخارجية المقبلة، وأبرزها البطولة الآسيوية المقرر اقامتها في لبنان خلال آذار (مارس) المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الصين خلال نيسان (ابريل) المقبل، وتسبقها المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين يوم 31 كانون الثاني (يناير) الحالي، ويتبعها بطولة الحسن الدولية خلال شباط (فبراير) المقبل.

وذكر كبير مدربي المنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، ان المشاركة اجبارية لكافة اللاعبين بما فيهم الأولمبيين الأربعة وهم: أحمد أبو غوش، صالج الشرباتي، حمزة قطان، جوليانا الصادق، من اجل تحقيق العدالة ومنح كافة اللاعبين فرصا متساوية للوصول الى القاب الأوزان.

ويؤكد الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، ان 6 لاعبين و6 لاعبات سيشاركون في البطولة الآسيوية، في لبنان وحسب المستويات الفنية للأوزان، بشرط ان يشارك كذلك الفائزون بالقاب الأوزان الأولمبية المعتمدة.

وحسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة لشهر كانون الثاني (يناير) الحالي، فقد تراجع أبو غوش في التصنيف للمركز السابع في وزن تحت 68 كغم برصيد 305.11 نقطة، وهو ما حرمه من التأهل المباشر، بينما تأهل كل من الكوري لي هون دي الذي حافظ على صدارة التصنيف برصيد 567.11 نقطة، والبريطاني برادلي ثانياً بـ 441.39 نقطة، الصيني زهاو ثالثا بـ 393.70، الإسباني خافيير بولو رابعا بـ 352.79 نقطة، البلجيكي جواد عشاب خامسا بـ 323.61 نقطة والإيراني ميرشيم حسيني سادسا بـ 314.16.

وجاء تراجع أبو غوش في التصنيف لغيابه المتكرر عن المشاركة في العديد من البطولات التصنيفية بسبب الإصابة، وعن جولات بطولة الجائزة الكبرى.

بينما جاء صالح الشرباتي بالمركز العاشر بـرصيد 256.70 نقطة في وزن تحت 80 كغم، وجاءت جوليانا الصادق في المركز العاشر بـرصيد 240.98 نقطة ضمن وزن تحت 67 كغم.

غياب أبو غوش والصادق

تشير المعلومات القادمة من اتحاد اللعبة، بأن اللاعب أحمد أبو غوش سيغيب عن التصفية الحالية، بسبب مواصلة عملية التأهيل بعد العملية التي خضع لها قبل شهرين، وهذا يعني ان أبو غوش سيواجه اللاعب الفائز بلقب تحت 68 كغم قبيل انطلاق بطولة لبنان، او التصفيات الأسيوية، وكذلك ستغيب اللاعبة جوليانا الصادق عن التصفية بسبب الإصابة، بعد المشاركة في الجولة الأخيرة من الجائزة الكبرى، وهذا يعني انها ستلعب مباراة فاصلة مع بطلة وزن تحت 67 كغم فيما بعد.

محطة لبنان حاسمة

ذكر الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات، أن هناك أكثر من معيار سيكون له دور حاسم في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ومنها تصنيف اللاعبين ومستواهم الفني والتزامهم بالتدريب، وكذلك نتائج المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في لبنان خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهذه النتائج سيكون لها نصيب الأسد في اختيار اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن بها،حيث سيتم اختيار لاعبين ولاعبتين فقط للتواجد في التصفيات المؤهلة للاولمبياد في الصين.