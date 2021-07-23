المشاركة الأردنية في دورة الألعاب الأولمبية تبدأ غداً

عمان-الغد- بحضور صاحب السمو الملكي ، الأمير فيصل بن الحسين ، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ، افتتحت مساء اليوم الجمعة ، النسخة الـ ٣٢ من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) في الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية.

وتشهد دورة الألعاب الأولمبية مشاركة حوالي ١١ ألف رياضي يُمثلون ٢٠٥ دولة وفريق اللاجئين الأولمبي وتستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس القادم.

وركز حفل الافتتاح على المعاناة التي عاشها الرياضيين في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي بسبب فيروس كورونا والتي تسبب بتأجيل الأولمبياد لمدة عامٍ كامل.

وأثنت اللوحات الفنية التي قُدمت خلال حفل الافتتاح على عزيمة اللاعبين واللاعبات واستمرارهم في التدريبات المنزلية طيلة الأشهر الماضية حتى تمكنوا من التأهل وحجز مقاعدهم إلى الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ومن ثم بدأت الدول المشاركة بالدخول إلى أرضية الملعب حيث دخلت البعثة اليونانية أولاً تكريماً لها لأنها الدولة التي شهدت ولادة الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة ومن ثم تم استعراض الدول بحسب ترتيب الأحرف اليابانية حيث كانت البعثة الأردنية ترتيبها الـ ١٩٣ بين البعثات خلال طابور العرض.

وتشرف كل من لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو ، جوليانا الصادق ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش ، بحمل العلم الأردني.

ومن ثم القت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ، سايكو هاشيموتو ، كلمة شكرت من خلالها عمال الخطوط الأمامية في المجال الصحي والذين أظهروا جهوداً هائلة خلال الفترة الماضية للوقوف بوجه جائحة كورونا.

من جانبه أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، توماس باخ ، إلى أهمية اقامة أولمبياد طوكيو للتأكيد إلى قوة الرياضة في التوحيد شاكراً الشعب الياباني على تقديره ودعمه لاقامة الأولمبياد.

وأعلن بعد ذلك امبراطور اليابان ، نارهيتو ، افتتاح أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وحصلت نجمة التنس اليابانية ، نعومي أوساكا ، على شرف اضاءة الشعلة الأولمبية في المرجل الأولمبي إذاناً ببدء أولمبياد طوكيو.

وتتميز مشاركة الأردن في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بوجود أكبر فريق يمثله أولمبياً بـ ١٤ لاعب ولاعبة يمثلون ٨ رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

هذا ويضم الفريق الأردني في الأولمبياد كل من اللاعبين واللاعبات : إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت ٦٣ كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٦٩ كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت ٨١ كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٩١ كغم) وجوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت ٦٧ كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت ٨٠ كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت ٦٧ كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي ١٠ متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت ٧٣ كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – ٤٠٠ متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (٥٠ متر حرة) وعمرو الور (٢٠٠ و٤٠٠ متر صدر).

الوادي والور يفتتحان المشاركة الأردنية في طوكيو

يفتتح لاعب المنتخب الوطني للملاكمة ، محمد الوادي ، يوم غد السبت ، المشاركة الأردنية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠).

وسيلتقي محمد الوادي في دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٥٧ كغم مع الكولومبي سيبر ديفيد أفيلا.

وسينطلق نزال “الوادي” عند الساعة الواحدة ظهراً تقريباً بتوقيت اليابان (الساعة ٧ صباحاً بتوقيت الأردن).

ويتطلع “الوادي” إلى تحقيق الفوز واثبات قدراته أمام خصم ليس بالسهل ويتمتع بسمعة طيبة في أمريكا الجنوبية.

من جانبه سيشارك السباح عمرو الور ضمن منافسات ١٠٠ متر صدر حيث يخوض سباقه ضمن المجموعة الثانية والتي تضم سباحين من مالي وجزر العذراء الامريكية وسويسرا وهندوراس والسودان.

وسيسعى “الور” البالغ من العمر ٢٠ عاماً والذي سبق له أن تأهل كذلك إلى أولمبياد الشباب إلى تحسين زمنه ومحاولة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يبدأ سباق الور عند الساعة ٨:٢٧ مساءً بتوقيت اليابان ، الساعة ٢:٢٧ مساءً بتوقيت الأردن.