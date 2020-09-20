المشاركة بـ”طاولة الأولى” اختياريا وإلغاء مسابقة الدرجتين الثانية والثالثة

بلال الغلاييني

عمان – في الوقت الذي قرر فيه اتحاد كرة الطاولة اقامة منافسات دوري أندية الدرجة الأولى اعتبارا من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إن مشاركة الفرق المصنفة بهذه الدرجة ستكون اختيارية، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها الأندية في الفترة الماضية وتأثير جائحة كورونا عليها، خصوصا فيما يتعلق بتحضيراتها الفنية بعد أن تم ايقاف النشاطات الرياضية وتدريبات الفرق في مختلف الألعاب الرياضية.

وينتظر أن يحدد الاتحاد في غضون الأيام المقبلة موعدا لإجراء قرعة منافسات البطولة خلال الاجتماع الفني الذي يحضره رئيس واعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد وممثلو الأندية المشاركة في البطولة، واصدار الجدول الرسمي للمرحلتين الذهاب والإياب.

وسيخضع المشاركون في منافسات البطولة إلى البرتوكول الصحي الذي اصدرته اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، والالتزام بإجراءات الوقائية والطبية المعمول بها حاليا، والتي تشمل اجراء فحص كورونا على جميع المشاركين سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو حكاما أو إداريين، وقياس درجات الحرارة قبل منافسات البطولة يوميا، وتحديد بوابة واحدة لدخول المشاركين، علاوة على اقتصار حضور المباريات على المعنيين فقط.

وعلمت “الغد” أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإلغاء الهبوط لهذه المسابقة كونها ستكون اختيارية للفرق المشاركة، إلى جانب اقامة المنافسات بأيام محددة وشبه مضغوطة، في الوقت الذي ستقام فيه كافة اللقاءات في المرحلتين الذهاب والإياب في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة 6 أو سبعة فرق، وهي الفرق التي طالبت باقامة البطولة، في حين ينتظر أن تغيب بقية الفرق عن المشاركة وهي الفرق الأخرى التي طالبت بإلغاء البطولة لهذا الموسم.

من ناحية أخرى طالبت اغلبية اندية الدرجة الثانية والثالثة بإلغاء منافسات البطولتين لهذا الموسم، وذلك بسبب عدم جاهزيتها لخوض منافسات البطولتين، حيث كانت ذلك المطلب مدار النقاش في جلسة الاتحاد الأخيرة، وسيتم اتخاذ قرار إلغاء البطولة في الجلسة المقبلة.