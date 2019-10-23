المشاركون في مؤتمر عمان للمناطق الاقتصادية يطلعون على المشاريع والفرص الاستثمارية بالدقم

استقبلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس وفدا من المشاركين بمؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة ٢٠١٩ بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

أوضح الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم أن الوفد الزائر يضم حوالي ١٠٠ شخص من ٢٥ دولة، مضيفا أن الزيارة تعد فرصة لاطلاعهم بشكل مباشر على المشاريع والفرص الاستثمارية إضافة إلى البنية الأساسية المتوفرة بالمنطقة.

وأضاف أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشهد إقبالا سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب حيث تتلقى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الطلبات من المستثمرين لدراسة المشاريع المتوفرة بالمنطقة.

من جانبه أوضح صالح بن راشد الهاشمي مدير عام التخطيط والشؤون الهندسية بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال العرض الذي قدمه المخطط الشامل للمنطقة، كما تطرق إلى مشاريع البنية الأساسية التي تنفذ حاليا بالمنطقة.

من جهته استعرض صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تقام بالدقم والمميزات والحوافز الاستثمارية التي تمنحها الهيئة للمستثمرين.

وخلال العرض استعرض الحسني عددا من النماذج الناجحة من المشاريع الاستثمارية بالدقم لمستثمرين محليين إضافة إلى بعض النماذج الناجحة لمستثمرين أجانب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشاد تايلو بلوجر مؤسس شركة اينو الألمانية بالعديد من المزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين الأجانب من شأنها تحفيز المستثمر في إقامة مشروع بالمنطقة مضيفا أن الزيارة أتاحت له فرص التعرف على العديد من فرص الاستثمار بالمنطقة.

وأضاف أن الفرص الموجودة بالدقم مناسبة لإقامة العديد من المشاريع في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والصناعية، مبينا أن البنية الأساسية شبه مكتملة بالدقم وتتمثل في مطار الدقم وميناء الدقم إضافة إلى الطرق البرية.

وقام الوفد الزائر بزيارات ميدانية إلى ميناء الدقم والحوض الجاف ومصفاة الدقم، حيث اطلع أعضاء الوفد خلالها على هذه المشاريع والتقوا بالمسؤولين بهذه المشاريع.

يذكر أن مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة لعام ٢٠١٩ بدأت أعماله أمس الأول تحت عنوان «عُمان مركز محوري متنوع للوجستيات والصناعة». واختتم المؤتمر أعماله بزيارات ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى المناطق الاقتصادية والحرة في صلالة.