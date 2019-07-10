المشاركون يتدربون على مسار سباق تحدي الدفع الرباعي الثاني الخميس

عمان – الغد – يكثف السائقون المشاركون في سباق تحدي الدفع الرباعي الثاني تدريباتهم يوم غد الخميس على مسار السباق الذي تنطلق منافساته صباح يوم الجمعة في منتزة غمدان برعاية شركة ” بي اف غودريش” للاطارات.

ويتكون السباق من جولتين الأولى تأهيلية لكافة المتسابقين والثانية هي لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون .

وكانت قد جرت يوم الثلاثاء القرعة التي أقيمت في نادي السيارات بحضور عدد من المشاركين في السباق من سائقين وملاحين ومدراء فرق، بينت الترتيب الذي سيتم اعتماده لقائمة الانطلاق للمشاركين الذين يبلغ عددهم 42 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان.

وتجري بالفترة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 مساء يوم غد الخميس عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار وتجري بالفترة من الساعة 3.30 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء عملية الفحص الفني للسيارات في مقر شركة ” بي اف غودريش” للاطارات.

المنافسة على لقب السباق تضع المتسابقين في مقدمة الترتيب العام

المنافسة على لقب السباق ستضع المتسابقين في مقدمة الترتيب العام لبطولة الأردن للدفع الرباعي حيث يشارك في السباق 5 متسابقين من فلسطين ومتسابق وحيد من لبنان و36 متسابقا من الأردن، ومهمة المتسابقين ستكون صعبة للغاية من تضاريس متنوعه ومتعددة تفرضها طبيعة مسار منتزة غمدان، ما يضع المتسابقين تحت تحد كبير لإثبات ذاتهم على ساحة المنافسة ويشتمل السباق على العوائق المائية إضافة إلى العقبات الطينية والكثبان الرملية والبرك المائية.

وفيما يلي أسماء المشاركين وفق قرعة الإنطلاق :

معتز سليمان – محمد سليمان – جيب رانجلر، أحمد سليمان – عبد الله سليمان – نيسان، عبدالله الشيشاني- فريد الشيشاني – لومي باغي، زكريا مصبح – عمر مصبح – جيب ويلز، عبدالله حيمور – فاروق هزاع – نيسان باترول، عبدالله حيمور – فاروق هزاع – نيسان باترول، راكان ثوابي – طارق الكيالي – سوزوكي ساموراي، زورابيك جانبيك – نورز شردم – تويوتا هايلوكس، جعفر صلحيات – أحمد زرزر – لادا نيفيا، غازي الياس – دانييل حمف – لادا نيفا، حمزة تيمور – عدنان بيجانت حلا – لاندروفر ديفندر، غيث قبطي – صبحي التميمي – رينج روفر كلاسيك، محمد أبو عواد – عمار عساف – سسوزوكي ساموراي، محمد الزعبي – حمدان عوامله – جراند فيتارا، معن النهار- فراس الموسى – رينج روفر كلاسيك، ناصر ميادمه – بشار الكردي – سوزوكي جراند فيتارا، ثابت مهيرات – محمد مهيرات – سوزوكي ساموراي، بهاء داغر (فلسطين) – فائق خميس (فلسطين) – جيب رانجلر،إيهاب العلان – ناورز ومار – تويوتا فوررنر، محمد مصبح – أوس العتوم – نيسان باترول، خليل البلاوي – أشرف حواتمة – تويوتا فوررنر، عبد اللطيف سمعان – حمزة أبو طوق – تويوتا هايلوكس، فارس نفش – شامل حاتوقاي – جيب شيروكي، وسيم أبو جابر – محمد الكسبي – تويوتا فوررنر، معاذ سليحات – سعدون سليحات – سوزوكي ساموراي، جيمي أعقوبيان (لبنان) – عماد أبو حلتم (الأردن) – لاند روفر ديفيندر، إبراهيم الكوبري (الأردن) – رسلان سعيد (فلسطين) – سوزوكي فيتارا، يحيى صوبر – ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر، هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك، صهيب البدور – ناصر أبو عودة – تويوتا هايلوكس، خالد قرعان – آية قرعان – جيب رانجلر، عماد أبو دبور – أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر، رعد ازماف – ناصر العمرو – تويوتا هايلوكس، جعفر صلحيات – أحمد زرزر – لادا نيفيا، سامي مسركي – أديب فانوس – لاند روفر ديفيندر، خليل الرجبي (فلسطين) – مروان شريف (فلسطين) – جيب رانجلر، سيف رمان – محمد آدم – جيب شيروكي، علاء غيناجوق – حسام الجوري – تويوتا فوررنر، أمين أبو عبيد – بلال النجداوي – لادا نيفا، إبراهيم دياب – فيصل أبو طالب – شيفروليه سيلفرادو، توفيق حريز (فلسطين) – عدي حريز (فلسطين) – نيسان باترول، جهاد العدوان – أكرم الزيق – جيب شيروكي، طارق شاهين – أحمد أبو عيد (فلسطين) – جيب رانجلر، أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلر.