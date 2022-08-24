المشاركون يتدربون على مسار سباق “ماونتن ديو” للدفع الرباعي اليوم

أيمن وجيه الخطيب



عمان – يتدرب المتسابقون المشاركون في الجولة الثانية وقبل الأخيرة من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي، اليوم على مسار السباق سيرا على الأقدام، استعدادا للسباق الذي سينطلق يوم غد من “سيتي مول” بالقرب من مهبط طائرات التاكسي.

وجرت يوم أمس عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار في كراج أبو طوق في المنطقة الصناعية في منطقة بيادر وادي السير، ويضم السباق الجولة الثانية من بطولة “ماونتن ديو للدفع الرباعي” للمبتدئين التي تقام على مسار خاص بالإضافة للمسار الاعتيادي للمحترفين.

ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية لكافة المشاركين وجولة لأفضل 15 نتيجة.

ويشارك في السباق 32 متسابقا من الأردن وفلسطين هم وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، لطفي رزق وملاحه حمزة الموسى (جيب غلاديتير)، عامر الظاهر وملاحه محمد شلختي (فلسطين) – (لاندر روفر)، فايز السعدي وملاحه مهند أبو عبيد (جيب رانجلر)، فرح الياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، محمد ناجي وملاحه صهيب البدور (ميتسوبيشي أل 200)، عدي السرحان وملاحه اسماعيل المغربي (تويوتا هايلوكس)، جهاد شبيطه – أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، جعفر سليحات – حسام سليحات (تويوتا هايلوكس)، هيثم العبادي وملاحه عاهد الصلاحات (رينج روفر كلاسيك)، الياس البندك وملاحه عيسى زينة (فلسطين) – (جيب رانجلر)، نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، بهاء داغر وملاحه صقر عازر (فلسطين) – (لاند روفر ديفيندر)، محمد عبد الله وملاحه زيد عبد الله (جيب شيروكي)، حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، عميد فارس وملاحه خالد فارس (جيب رانجلر)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر كلاسيك)، مصطفى كوني وملاحه أحمد برهم (تويوتا هايلوكس)، سعد النشاط وملاحه سعيد أبو تاية (نيسان باترول)، أحمد سليحات وملاحه علي غانم (سوزوكي ساموراي)، حسين شيوخي وملاحه محمد عبد الحليم (فلسطين) – (تويوتا هايلوكس)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، هاشم كلبونة وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (تويوتا هايلوكس)، عبد الله حيمور وملاحه ايفان حاتوقاي (نيسان باترول)، معن النهار وملاحه فارس نفش (رينج روفر كلاسيك)، محمود حننة وملاحه حمدان حننة (فلسطين) – (تويوتا لاند كروزر)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).