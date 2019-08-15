“المشاغب” كيريوس يكسر مضربين ويرمي حذاءه باتجاه الجمهور – فيديو

سينسيناتي (الولايات المتحدة) – عاد “المشاغب” الأسترالي نيك كيريوس الى الواجهة بعد أن خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز ليس فقط مهزومًا أمام الروسي كارن خاتشانوف، بل مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالميًا – الذي بلغ مؤخرًا نصف نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز، هو من بلغ الدور الثالث بفوز صعب بنتيجة 6-7 (3/7)، 7-6 (7-4) و6-2 – الا ان الاسترالي المصنف 27 عالميا، خطف الاضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض.

BANG, BANG!! 💥💥 Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it 😂 😂 Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3 — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

ورغم ان الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت، الا ان كيريوس (24 عامًا) لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه الى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه، وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الانفاق المؤدية الى الملعب، قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية الى الحكم.

ومع نهاية اللقاء – رفض اللاعب الذي في حوزته 6 القاب في مسيرته الاحترافية – مصافحة الحكم ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين الى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

وأثار كيريوس – الذي حقق منذ أسبوعين لقب دورة واشنطن الأميركية – الجدل أيضًا في دورة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ 3 أشهر وتحديدًا في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة، فقد أعصابه ورمى كرسيًا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة. (أ ف ب)