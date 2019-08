“المشاغب” كيريوس يكسر مضربين ويرمي حذاءه باتجاه الجمهور – فيديو

سينسيناتي (الولايات المتحدة) – عاد “المشاغب” الأسترالي نيك كيريوس الى الواجهة بعد أن خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز ليس فقط مهزومًا أمام الروسي كارن خاتشانوف، بل مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالميًا – الذي بلغ مؤخرًا نصف نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز، هو من بلغ الدور الثالث بفوز صعب بنتيجة 6-7 (3/7)، 7-6 (7-4) و6-2 – الا ان الاسترالي المصنف 27 عالميا، خطف الاضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض.

BANG, BANG!! 💥💥

Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it 😂 😂

Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019