“المشتريات الحكومية” تسدد نحو 102 مليون دينار لشركات ومستودعات الأدوية

عمان – سددت دائرة المشتريات الحكومية نحو 102 مليون دينار لشركات ومستودعات الأدوية من المديونية المستحقة على الجهات المشاركة في عطاءاتها، التابعة للأعوام السابقة لعام 2020.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور حازم الخصاونة، إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، أولت الدائرة أولى اهتماماتها لتسديد المستحقات المالية للشركات ومستودعات الأدوية، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية.

وأضاف الخصاونة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن التسديد يتم وفق دراسة تحليلية ضمن أولويات تتعلق بحجم الدين وتاريخ الاستحقاق وأقدميته وفق معايير تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والذي من شأنها رفد شركات ومستودعات الأدوية بالسيولة التي تساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتهم بما يخدم تحقيق الأمن الدوائي الوطني.

وبين أن وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة شكلا من مجمل المبلغ المسدد ما مجموعه حوالي 83 مليون دينار من أصل 102 مليون دينار.(بترا – مؤمن الحوري)