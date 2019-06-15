المشتري يشرق ملاصقا للقمر مساء الأحد

عمان- تشهد سماء المملكة غدا الاحد حدثا فلكيا جميلا من خلال التصاق كوكب المشتري بالقمر لحظة شروقه ليشاهد بالعين المجردة في تمام الساعة السادسة مساء.

وقال مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي عماد مجاهد ،إن القمر يغطي مساحات أوسع من السماء نسبة للنجوم، وعندما يتقاطع مدار القمر مع مواقع النجوم والكواكب السيارة، يحجب هذه الأجرام السماوية، واجمل هذه الاحتجابات عندما يحجب القمر كوكب الزهرة اللامع في الأفق الغربي، ويظهر نجم لامع بجانب هلال القمر، وهو حدث اصبح من رموز أعلام بعض الدول مثل علم تركيا.

واضاف إن الحدث يشاهد يوم الاحد بالعين المجردة أجمل من النظر اليه بالتلسكوب، ولكن يمكن رصد الحدث من خلال التلسكوب ومشاهدة عبور كوكب المشتري من جانب قرص القمر، ويمكن دراسة الغلاف الغازي للقمر من خلال هذا الحدث.

وأوضح أن اقتران المشتري مع القمر حدث فلكي جميل، ولا علاقة له بالأحداث على الارض، كما يروج بعض المنجمين الذين لا يعتمدون على اسس علمية ومنطقية في كلامهم وتوقعاتهم.

وكشف مجاهد انه سيقوم برصد الحدث الفلكي في وادي رم والتقاط العديد من الصور للحدث الفلكي النادر مع جبال رم الشاهقة التي تشبه جبال سطح القمر وترويج منطقة رم ضمن السياحة الفلكية.

وقال: إن رصد كوكب المشتري مثير وجميل جدا من خلال التلسكوب، حيث يشاهد قرص القمر بوضوح تام والاحزمة على سطحه، اضافة الأقمار الشهيرة حوله والتي يمكن رصد تغير مكانها حول القمر بشكل جميل جدا.

واكد مجاهد ان الحدث يشاهد طوال ليلة الأحد على الاثنين في جميع أنحاء المملكة.- (بترا)