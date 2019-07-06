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المشجّع الوحداتي “الجبالي” يعود إلى المملكة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – عاد المشجع الوحداتي “المفقود” محمد الجبالي إلى أرض المملكة صباح اليوم السبت ، وذلك بعد فترة غياب طويلة استمرت قرابة الـ 10 أيام.

وتكللت الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة نادي الوحدات ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الصعيد الرسمي بالنجاح ، وذلك بعد التواصل مع الجهات اللبنانية المختصة لمعرفة مكان المشجع ، الذي “فقد” عقب رحلته الأخيرة إلى بيروت لتشجيع الوحدات أمام العهد في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان في استقبال الجبالي رئيس نادي الوحدات ، الدكتور بشار الحوامدة ، بالإضافة إلى عدد من أهله ومحبيه.

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