المشكلة الفلسطينية مصيبة واسمها جمود

يديعوت أحرونوت

بقلم” بن – ترور ياميني

كان يمكن لرئيس الوزراء نفتالي بينيت أن يسمح لنفسه بأن يعلن أنه يعارض الدولة الفلسطينية. فهو يتجاوز نتنياهو من اليمين ولم تتحرك اعمدة الكون. العكس هو الصحيح. فقد استقبل كرفيق وصديق. وهذه ليس فقط الفرحة في واشنطن في نهاية كل نهاية يوجد رئيس وزراء ليس هو نتنياهو. هذه فقط جزء صغير من القصة. تصريح بينيت استقبل بعدم اكتراث، وأساسا لأن السلطة الفلسطينية نجحت في ان تجعل نفسها غير ذات صلة، من جهة تواصل التعاون الامني مع اسرائيل الذي بخلاف ما يخيل لنا لا يستهدف حماية اسرائيل او المسستوطنين – بل يستهدف حماية السلطة من سيطرة حماس. من جهة اخرى على المستوى السياسي لا يحصل شيء. بعد عقدين من الرفض الوقح لكل مبادرة سلام، ليس ترامب هو الذي جعلهم غير ذوي صلة ولا حتى نتنياهو. لقد فعلوا هذا هم لأنفسهم. حتى بعد المفاوضات مع اولمرت في 2008 وكذا بعد المفاوضات مع نتنياهو في 2014، تبجحوا برفضهم. صائب عريقات، الله يرحمه، قال للصحيفة الاردنية “الدستور”: “في كامب ديفيد تلقينا 90 % وفي اقتراح اولمرت 100 %، وبالتالي لماذا العجلة؟”.

صحيح انه يوجد دوما اسرائيليون مع نية طيبة، صهاينة أنقياء، من مدرسة د. شاؤول ارئيلي ممن يوهمون انفسهم بأنه فقط اذا ما اعطيناهم المزيد، اذا ما كنا فقط أكثر مرونة – فان السلام سيتحقق هنا. هذا ليس تضليلا عاديا، هذا تضليل ذاتي. السلام ليس في متناول اليد. فكلما استمر رفض الجناح “المعتدل”، فان التيار الاسلامي، لحماس، يتعزز فقط. هنا وهناك لعله كانت اغلبية فلسطينية مستعدة لأن تقبل صيغة الدولتين للشعبين، لكن القيادة، بشكل منهاجي وثابت، رفضت هذا الحل. ليس فقط اغلبية الاسرائيليين ملوا الفلسطينيين، بل الدول العربية ملتهم ايضا. فالرفض الفلسطيني هو احد العوامل، ان لم يكن الوحيد، التي ادت الى اتفاقيات ابراهيم.

السؤال هو ماذا بعد، لان الآخرين يمكنهم ان يسمحوا لأنفسهم بأن ينسوا القضية الفلسطينية. اما اسرائيل فلا يمكنها. الفلسطينيون لن يختفوا الى اي مكان، فهم خلف الحدود. عشرات الآلاف يريدون ان يصبحوا اسرائيليين، في اعقاب افشال قانون المواطنة، ومئات آلاف آخرون ينتظرون في الطابور. وملايين آخرون – نعم، ملايين – يعرفون ان الضم هو نهاية الحلم الصهيوني. في هذه الاثناء لا يوجد ضم، ولكن يوجد ضم زاحف، ضم في ظل تخدير جماعي. هكذا بحيث إن اسرائيل الصهيونية، القومية، اليهودية – الديمقراطية، لا يمكنها ولا ينبغي لها ان تحتفل. فهي التي ينبغي لها أن تعرض بديلا عن الوضع القائم. صحيح، لا يمكن اقامة دولة فلسطينية أو الانسحاب، لأن الانسحاب هنا سيؤدي بالضرورة بالضبط الى ما حصل في لبنان وفي افغانستان. حزب الله سيطر، طالبان سيطر، وكذا حماس ستسيطر. ومن جهة اخرى، الضم ليس حلا. ديمقراطيا هو مصيبة.

وزير الدفاع بيني غانتس ذهب أول امس الى رام الله، كي يحل بضع مشاكل عاجلة، وكي يسهل على السلطة. اتفق هناك، ضمن امور اخرى على أن تحظى مكانة الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل لرفع للمستوى. هذا يعني اقامة دائمة، ولاحقا مواطنة. وان لم يكن هم – فبالتأكيد بناتهم وابناؤهم. هذا ليس سببا للاحتفال. الموضوع هو انه كلما كانت اسرائيل لا تبادر الى اي تسوية، فان الضم من الاتجاهين يتقدم. مزيد من البناء للمستوطنين في ذاك الجانب من الخط الاخضر، مزيدا فمزيدا من “لم شمل العائلات” الفلسطينية في الجانب الاسرائيلي من الخط الاخضر.

لا حاجة الى رصاصة واحدة ولا الى عملية واحدة كي تؤدي بنا الى مسار الانتحار. نحن نفعل هذا لأنفسنا. هكذا بحيث أنه ينبغي الاستيقاظ. توجد لنا حاجة لتسوية تتضمن سيطرة امنية وفصلا ديمغرافيا في آن واحد. حتى لو لم تكن امكانية لفصل شامل. هذا ليس الحل الافضل، هذا هو الحل الاقل سوءا. ولكننا نحتفل في أن المشكلة الفلسطينية تنزل عن جدول الاعمال، يا له من وهم، يا له من سخافة.