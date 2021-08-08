المشي.. أحد أكثر التمارين الرياضية التي يُستخف بها

واشنطن- بالنسبة للكثيرين منا، لا يبدو المشي تمريناً مميزاً. إنه مجرد شيء نقوم به كل يوم. لكن المشي هو في الواقع أحد أفضل أشكال التمرينات المتاحة، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتظهر عشرات الدراسات أن هذا الشكل البسيط من الحركة له ثروة من الفوائد واسعة النطاق، بما في ذلك تحسين الصحة البدنية والعقلية، وزيادة اليقظة الذهنية وتعزيز مهارات الاتصال.

وقالت دانا سانتاس، إحدى المساهمات في قسم اللياقة البدنية في «سي إن إن»، واختصاصية القوة والتكييف المعتمدة: «يعتبر المشي من أكثر التمارين التي يتم الاستخفاف بها، التي تحرق الدهون وتقوي الجسم والدماغ».

وإليك العديد من الأشياء التي يجب على الجميع معرفتها حول هذا الشكل البسيط والمفيد من التمارين الرياضية:

*المشي يحسن صحتك

يمكن أن يساعدك نظام المشي على إنقاص الوزن؛ خفض ضغط الدم والكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان؛ من بين الفوائد الأخرى.

ويقول تقرير خاص بعنوان «المشي من أجل الصحة» الصادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد، إن المشي قد يكون فعلاً أكثر في مكافحة بعض الأمراض والحالات الصحية. مثال واحد: المشي لمدة ساعتين ونصف فقط في الأسبوع، أو أقل بقليل من 22 دقيقة في اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة مثيرة للإعجاب تصل إلى 30 في المائة.

*يحسن الذاكرة والقدرة المعرفية

تظهر العديد من الدراسات أن المشي يقوي الدماغ. وجدت دراسة نشرت في عدد 2010 من مجلة «نيورولوجي» وجود صلة بين المشي وكمية أكبر من المادة الرمادية في الدماغ. على سبيل المثال، أشار بحث من جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل إلى أن المشي يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر لدى الرجال المسنين.

*يعزز مزاجك ويقلل من التوتر

المشي حتى بضع دقائق في اليوم يهدئ القلق ويحسن مزاجك. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تمشي بالخارج في الطبيعة، وهو مكان تظهر العديد من الدراسات أنه مفيد بطرق لا تعد ولا تحصى.

* يساعد على النوم

يساعد نظام المشي على زيادة مستويات الطاقة لديك، لكن لا تقلق إذا كنت تعاني من الأرق. كانت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و75 عاماً اللواتي يمشين لمدة ساعة كل صباح أقل عرضة للإصابة بالأرق من غيرهن اللواتي لم يفعلن ذلك.

* تمرين آمن وسهل للمبتدئين

حوالي 17 إلى 50 في المائة من الأميركيين غير نشطين، وفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. قال إيفان ماثيوز، الأستاذ المشارك في علوم التمرين والتربية البدنية في جامعة ولاية مونتكلير في نيوجيرسي، إنه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمكن القول إن المشي هو أفضل تمرين للقلب والجهاز التنفسي، وأكثر رياضة تناسبهم.

*يبني الروابط الأسرية

يمكن أن يؤدي الخروج في نزهة مع أطفالك إلى تعزيز التواصل والروابط الأسرية وتقليل المشكلات السلوكية وحتى تعزيز النجاح الأكاديمي.

*تطوير الروابط المجتمعية

تشير الدراسات إلى أنه عندما يتجول الناس بشكل متكرر في محيطهم، تنخفض نسبة الجرائم. المشي بانتظام طريقة رائعة للتعرف على جيرانك، والروابط الاجتماعية مهمة في أي عمر.-(وكالات)