المشي السريع يحمي الجسم من الأمراض الناتجة عن الأرق

سيدني- توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن المشي السريع يمكن أن يحمي الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم من الأمراض والمشكلات الصحية التي يتسبب فيها الأرق.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قلة النوم قد تتسبب في مشكلات صحية عديدة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان.

إلا أن الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة سيدني، وجدت أن النشاط المعتدل، بما في ذلك المشي السريع، يبدو أنه «يقضي» على أضرار الأرق.

وفحص فريق الدراسة البيانات الصحية لنحو 380 ألف شخص في منتصف العمر، لمدة 11 عاماً، وراقبوا مستويات التمرين لديهم ونوعية نومهم ومعدلات الوفاة بينهم.

وخلال فترة الدراسة، توفي أكثر من 15 ألف مشارك، نسبة كبيرة منهم كانوا يعانون من قلة النوم وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

وقال الباحثون إن المشاركين الذين عانوا من الأرق ولم يمارسوا أي نشاط رياضي كانوا أكثر عرضة بنسبة 57 في المائة للوفاة المبكرة من الأشخاص الذين كانوا ينامون بشكل منتظم، كما أنهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 67 في المائة للوفاة من أمراض القلب و45 في المائة للوفاة بسبب السرطان.

لكن الوفيات لدى المشاركين الذين عانوا من قلة النوم ولكنهم حرصوا على المشي السريع لبعض الوقت يومياً كانت تقارب نفس مستوى الوفيات بين أولئك الذين كانوا ينامون بشكل منتظم وجيد.

وأشار الباحثون إلى أنهم ما زالوا غير متأكدين من سبب ارتباط قلة النوم بالمشكلات الصحية، لكنهم قالوا إن هذا السبب قد يرجع إلى كون الأرق مرتبطاً بالإجهاد المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين وقصور القلب.

ونُشرت الدراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي.-(وكالات)