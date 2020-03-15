المصاب السعودي لـ”الغد”: لم أهرب من المستشفى وهذا ما حدث معي في “العزل”

حمزة دعنا

عمان- كشف المصاب الهارب بفيروس كورونا تامر السعودي “الغد” تفاصيل ما حدث معه داخل العزل في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا على عدم هروبه.

وفي التفاصيل قال السعودي من داخل المستشفى انه جاء من بريطانيا يوم الأحد الماضي، وقام بعزل نفسه منذ يوم الاثنين الماضي بناء على طلب الكوادر الطبية المتواجدة بالمطار.

وأضاف انه “مساء يوم الاثنين الماضي ظهرت علينا انا والخادمة لدى اعراض شبيهة لفيروس كورونا لنقوم بالذهاب يوم امس لاجراء الفحوصات اللازمة لتظهر النتائج مساء الامس باصابتي وعدم إصابة الخادمة، وبعدها قام المستشفى بالاتصال بي للقدوم إليهم، لارد انني سأحضر صباح الغد الأحد”.

وبعدها ذهبت للمستشفى لاجد عدم التزام اي احد من الممرضين باجراءات الوقاية وان الممرض المشرف علي لا يرتدي الكمامة، وبعدها ذهبت لغرفة العزل لاجد نفسي بمكان متسخ ومليء بالاتربة ولا توجد ابسط قواعد النظافة لديهم، لاطلب من الممرض الخروج من المستشفى وهو من قام بكبس ازرار المصعد وقال لي الله معك”.

وأكد السعودي انه عاد للمنزل بمركبته الخاصة وذهب للنوم ليتفاجأ بمداهمة الأجهزة الأمنية والقبض عليه.